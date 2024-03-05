Известный украинский ведущий рассказал, как оригинально завязал дружбу с Данилко: "Должен был стать кумом"

Украинский ведущий Константин Грубич рассказал о его давнем знакомстве с автором Верки Сердючки Андреем Данилко.

Знаменитость признался, что увидел Верку Сердючку еще летом 1995 года, когда она снялась в рекламе. К слову, тогда Грубич был продюсером юношеского шоу, для которого искал неординарных героев. Так, ему понравился оригинальный образ звезды и он захотел пригласить ее в собственный проект.

"Судьба так распорядилась, что я стал человеком, убедившим Андрея раскрыться. Уговорить его предстать перед публикой как артист Андрей Данилко. На тот момент никто не знал, кто скрывается за образом Верки Сердючки. Лето 1995-го года, по телевизору крутится многосерийная реклама банка, где странноватая на вид проводница рекламирует ваучеры. А у меня с февраля началось юношеское ток-шоу на УТ-1. Поскольку программа называлась "Выпады", то предполагала участие оправдывающих название героев, и здесь я вижу эту проводницу. То, что нужно", – рассказал ведущий в интервью oboz.ua.

Константин Грубич и Андрей Данилко. Фото: пресс-служба канала "1+1"

В частности, Грубич хотел раскрыть уже не персонажа Верку, а ее автора – Андрея Данилко. В результате, путем долгих уговоров ему удалось добиться цели.

"И вот пришел на встречу – настолько скромный, даже испуганный в каких-то моментах, что я не поверил глазам. Он не то, что не хотел сниматься в программе, он активно сопротивлялся. Объяснял тем, что его никто не знает, и это устраивает – раскрываться не хочет. Однако, в итоге, передачу мы сняли. Видимо, убедительным фактом стало то, что мы земляки", – добавил Грубич.

Константин Грубич

Константин также рассказал, что с Андреем они редко общаются, хотя в свое время он мог стать его кумом.

"Мы дружили одно время. Он даже должен был стать нашим кумом, но из-за занятости не получилось. Сейчас, может, когда-то раз в несколько лет позвонит. Последний раз мы общались в Тelegram, когда прислал в начале вторжения, где-то в марте, мем с Оксаной Марченко", – поделился знаменитость.

Напомним, недавно Андрей Данилко восхитил детским фото с челкой и очаровательной улыбкой.

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