Известный украинский ведущий рассказал о походах в ТЦК и признался, готов ли вступать в ряды ВСУ

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли вступать в ряды ВСУ.

Так, знаменитость ошеломил признанием, что уже имеет воинское звание младшего лейтенанта. И добавил, что в соответствии с законодательством регулярно посещает ТЦК:

"Я военнообязанный. Я младший лейтенант. Я и так в этой системе. Вот послезавтра иду в ТЦК. Я туда каждые полгода хожу, потому что мне так нужно", - поделился Тимур в программе "У ліжку".

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Как признается звездный ведущий, сейчас у него есть бронирование из-за специфики его профессии. Впрочем, Мирошниченко подчеркнул, что в будущем при необходимости готов вставать на защиту нашей страны:

"У меня есть бронирование от моей работы, потому что я работаю на телевидении, а телевидение, как средство массовой информации, является частью критической инфраструктуры страны. То есть у меня есть бронирование, но если наступит тот момент, что все вариантов уже нет, то конечно, я убегать за границу точно не буду", - признался ведущий.

Сейчас Тимур Мирошниченко регулярно присоединятся к благотворительным инициативам и помогает собирать немалые суммы денег на нужды украинских защитников и защитниц.

Напомним, недавно шоумен и ведущий Сергей Середа объяснил, почему не готов идти воевать и брать в руки оружие.

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