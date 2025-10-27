Известный украинский ведущий развелся с женой после 14 лет брака

Евгений Фешак

Украинский ведущий и продюсер Евгений Фешак впервые признался в разводе с женой.

В течение 14 лет знаменитость состоял в браке с женой Натальей, которая в свое время была солисткой группы "Дилайс". Но, оказывается, пара уже разведена. Об этом Евгений Фешак сообщил на проекте "Тур зірками". Супруги развелись еще год назад, однако только сейчас ведущий это подтвердил. Что стало причиной такого решения - шоумен раскрывать не стал, ведь не считает это нужным.

"Я не считаю нужным, чтобы мы эту тему очень сильно обсуждали: какие были причины, что, куда, как и так далее. Да, я подтверждаю, что этот факт произошел", - сообщил шоумен.

Евгений Фешак с бывшей женой

Евгений Фешак также говорит, что сейчас его сердце свободно. Ведущий планирует сконцентрироваться на развитии своей карьеры.

Отметим, Евгений Фешак неохотно рассказывал о личной жизни. Он был женат на Наталье Клим, которая была солисткой группы "Дилайс". Пара заключила брак в 2010 году, а в 2024-м - развелась.

