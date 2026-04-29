Известный украинский ведущий с женой-красавицей снялся в "Дьявол носит Prada 2" и шокировал гонораром

Андрей Данилевич с женой Татьяной

Реклама

Известный украинский ведущий и журналист Андрей Данилевич с женой Татьяной рассказал об опыте съемок в фильме «Дьявол носит Prada 2».

Звездные супруги приняли участие в массовых сценах. Однако, на проекте "Наодинці з Гламуром" возлюбленные признаются, что даже короткое появление в фильме стало для них настоящим приключением. По словам Данилевича, сначала они даже не сразу осознали масштаб события, но впоследствии эмоции взяли верх.

Пара также вспоминает, что на площадке им удалось увидеть мировых звезд — Энн Хэтэуэй и Эмили Блант, хотя сделать фото с ними было невозможно из-за строгих правил безопасности.

Реклама

«Это невероятное приключение! Этому предшествовал тернистый путь. Это абсолютная заслуга Татьяны. Это невероятные эмоции. Когда нам позвонили и утвердили, мы были в сумбуре нашей будничной жизни настолько, что отреагировали очень спокойно. А потом поняли, что мы едем на примерку. До последнего не верили! Мы видели Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Но телефон был намертво заклеен. Было много охраны. Это был договор. Селфи сделать было невозможно», — рассказали супруги в разговоре с Анной Севастьяновой.

Андрей Данилевич с женой Татьяной и остальными украинскими звездами

Отдельно ведущий рассказал и о финансовой стороне участия. По его словам, гонорар на двоих составил всего 250 евро, и эти деньги даже не покрыли расходы на поездку. Впрочем, Данилевич признается — согласился бы и бесплатно, ведь полученные впечатления для него значительно ценнее.

«Это очень смешно. Гонорар на двоих — 250 евро. Но если бы ничего не заплатили, то конечно мы бы согласились. Но за те деньги мы не покрыли няню, я заплатил паркинг и штраф за въезд в центральную часть Милана. В итоге мы даже в минусе», — с юмором рассказала пара.

Реклама

Новости партнеров