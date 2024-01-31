Известный украинский ведущий сделал операцию по пересадке волос и показал весь процесс

Богдан Буше признался, что решение по пересадке стало для него одним из лучших в жизни.

Известный украинский ведущий Богдан Буше Шелудяк признался, что сделал операцию по пересадке волос.

По словам Буше, он уже давно планировал эту процедуру, но из-за диагностированного у него два месяца назад синдрома Гийена-Барре, отложил свое намерение.

Как рассказал Шелудяк, еще в 20 лет он начал замечать, что его прическа меняется и со временем волосы становились все реже. Поэтому Буше начал задумываться над тем, чтобы сделать пересадку волос. В конце концов, поделился ведущий, он сделал первую пересадку:

Богдан Шелудяк сделал операцию / Фото: instagram.com/bushe8

"По этому фото видно, что специалиста я нашел. Но на тот момент понимал, что лет через 8-10 мне нужно будет делать еще одну пересадку, потому что надо было ждать или большего облысения, чтобы сделать про запас, или садиться на половые гормоны, чтобы жестко держать волосы (делать этого я не хотел)", — рассказал Шелудяк.

Богдан Шелудяк сделал операцию / Фото: instagram.com/bushe8

Именно по этой причине Буше начал искать подходящий момент, чтобы сделать повторную процедуру. Болезнь ведущего еще больше повлияла на густоту волос. Богдан поделился, что пересадка волос стала для него одним из лучших решений в жизни и отняла у него серьезный комплекс. В фотоблоге Шелудяк показал, как именно проходила процедура.

Ведущий Богдан Буше показал, как делал пересадку волос

По словам Буше, всего процедура заняла пять часов. Операцию Шелудяк делал у турецких врачей, которые приезжали в Киев.

Напомним, недавно Богдан Буше признался, что приносит ему доход и сколько он тратит в месяц.

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