Гламур

Гламур
358
2 мин

Известный украинский ведущий спустя год после развода намекнул на новый роман пикантным фото

Евгений Фешак заинтриговал фотографиями с полуобнаженной брюнеткой в одном гостиничном номере.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Евгений Фешак

Евгений Фешак / © скриншот с видео

Украинский ведущий и продюсер Евгений Фешак после заявления о разводе с экс-супругой намекнул на новые отношения.

Так, в фотоблоге шоумен показался в одном из роскошных отелей Львова. Но как оказалось, на отдых он приехал не один. Компанию ему составила загадочная брюнетка. Именно ее в белье и колготках Евгений сфотографировал в просторном номере. На фоне девушки виднеются также два бокала и бутылки с алкоголем. Кроме того, продюсер не упустил возможности загадочно пошутить, чем еще больше подлил масла в огонь.

«А меня предупреждали… Холостякам надо держать двери номера закрытыми», — с юмором подметил Фешак без вдавания в подробности.

Сторис Евгения Фешака

Сторис Евгения Фешака

И хотя девушка позировала спиной к камере, становится понятно, что это одна из ведущих компании, генеральным продюсером которой является Фешак. В частности, исследовав страницы в Instagram и заметив одинаковые геолокации в сторис, мы выяснили, что это Таня Ли. В фотоблоге звезда не скрывает, что действительно отдыхает в том же отеле, что и продюсер, и даже показалась в SPA. А перед этим ведущая еще и похвасталась своими дорогими подарками от святого Николая, настоящее лицо которого показывать она пока не готова.

Сторис Тани Ли

Сторис Тани Ли

Сторис Тани Ли

Сторис Тани Ли

Таня Ли

Таня Ли

358
