Известный украинский ведущий спустя год после развода намекнул на новый роман пикантным фото

Украинский ведущий и продюсер Евгений Фешак после заявления о разводе с экс-супругой намекнул на новые отношения.

Так, в фотоблоге шоумен показался в одном из роскошных отелей Львова. Но как оказалось, на отдых он приехал не один. Компанию ему составила загадочная брюнетка. Именно ее в белье и колготках Евгений сфотографировал в просторном номере. На фоне девушки виднеются также два бокала и бутылки с алкоголем. Кроме того, продюсер не упустил возможности загадочно пошутить, чем еще больше подлил масла в огонь.

«А меня предупреждали… Холостякам надо держать двери номера закрытыми», — с юмором подметил Фешак без вдавания в подробности.

Сторис Евгения Фешака

И хотя девушка позировала спиной к камере, становится понятно, что это одна из ведущих компании, генеральным продюсером которой является Фешак. В частности, исследовав страницы в Instagram и заметив одинаковые геолокации в сторис, мы выяснили, что это Таня Ли. В фотоблоге звезда не скрывает, что действительно отдыхает в том же отеле, что и продюсер, и даже показалась в SPA. А перед этим ведущая еще и похвасталась своими дорогими подарками от святого Николая, настоящее лицо которого показывать она пока не готова.

Сторис Тани Ли

Сторис Тани Ли

Таня Ли

