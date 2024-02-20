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Известный украинский ведущий удивил, как отец Владимира Зеленского был его преподавателем

Известный украинский ведущий удивил, как отец Владимира Зеленского был его преподавателем

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич честно ответил, брал ли отец президента взятки в университете.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал, как его преподавателем в Криворожском университете был отец президента Украины Владимира ЗеленскогоАлександр Семенович.

Так, Александр Семенович уже длительное время является доктором наук и заведующим кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического университета. Анатолий Анатолич вспомнил, как в свое время преподавал ему одну из дисциплин и признался, какими чертами обладал Александр Зеленский. По словам ведущего, с отцом президента невозможно было договориться и тем более дать взятку:

Отец Владимира Зеленского. Фото: скриншот с видео / ©
Отец Владимира Зеленского. Фото: скриншот с видео

"Александр Семенович – человек очень принципиальный, с которым невозможно было договориться. Даже были преподаватели, к которым могли подойти и сказать: "Это же Толя, он там играет в КВН", на то время. Нет, к нему нереально было подойти. И не то чтобы я переживаю, что ко мне придет СБУ. Папа президента взятки не брал", - поделился знаменитость в программе "Ранок у великому місті".

Напомним, недавно Анатолий Анатолич рассказывал о попытках в третий раз встать на военный учет. И признался, почему его оштрафовали возле ТЦК.

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