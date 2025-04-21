Известный украинский ведущий в третий раз стал отцом и показал новорожденную дочь

Андрей Чорновол с женой

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Известный украинский ведущий Андрей Чорновол в третий раз стал отцом и показал первые фото с новорожденной дочерью.

О пополнении в семье шоумен сообщил в своем Instagram. В одном из роддомов Киева жена ведущего – стилистка Алена Чорновол – родила дочь. Девочка появилась на свет на большой церковный праздник Пасху. Супруги дали дочери имя Амели.

"Амели! Наша дочь! Самая большая мечта, которая осуществилась на Пасху. И как после этого не поверить в чудеса!" – поделился ведущий.

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Андрей Чорновол с дочерью

Андрей Чорновол и его жена не стали скрывать дочь от публики. В частности, супруги уже показали первые фото с новорожденной, которые были сделаны в роддоме. Правда, лица девочки знаменитости не спешат раскрывать. Шоумен также поблагодарил жену и отметил, что она осуществила его мечту – стать отцом дочери.

Андрей Чорновол с женой и дочерью

"Безгранично благодарен тебе за этот подарок! Ты знаешь, как сильно и как давно я этого хотел. Люблю! Еще не понимаем, на кого Амели похожа, но ростом точно в папу - 55 см. Перегнала обоих своих братьев при рождении. Ощущение, будто держим на руках весь мир", - поделился шоумен.

Андрей Чорновол с дочерью

Отметим, Андрей и Алена Чорноволы уже воспитывают двоих детей – сыновей Адриана и Айдена.

Напомним, недавно футболист Георгий Судаков объявил о будущем пополнении в семье. Вскоре спортсмен во второй раз станет отцом .