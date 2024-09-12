Известный украинский ведущий-воин высказался про Потапа и мужчин-беглецов: "Не пожму руку"

Телеведущий и актер, а ныне военнослужащий Даниэль Салем высказался о поведении скандального рэпера и продюсера Потапа.

Так, Даниэль спрогнозировал, какой будет его реакция на возвращение продюсера в Украину. По словам ведущего, он не будет общаться со звездой и даже не пожмет ему руку. Что касается остальных мужчин, выехавших из Украины во время войны, Салем судить не берется.

"Не пожму руку точно. Если попытаются со мной заговорить, то я им не советую. У меня есть друзья, которые уехали. Во-первых, мы не знаем историю каждого человека. Я против того, чтобы украинцы говорили плохо об украинцах в целом. А если говорить про Потапа, то для меня это странная история. Если они уехали, то, наверное, так лучше – пусть не мешают", – рассказал Даниэль в комментарии "Тур зірками".

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Кроме того, военнослужащий рассказал о своей бывшей жене и дочери, которые сейчас проживают за рубежом. Знаменитость уверен, что они в будущем вернутся на Родину, а пока лишь иногда в отпуске он может встретиться с дочерью в Украине.

"Мне не нравится, когда украинцы говорят, что в Украине нет будущего. Может, у них и нет, но у Украины – самое лучшее будущее. Сейчас я считаю, пусть (дочь – прим. ред.) будет за границей, учится там и потом вернется с опытом. Будет здесь, думаю. Не то чтобы я могу говорить за собственную дочь, но она так любит Украину. Она так плакала, когда нужно было ехать. Думаю, она и мама ее вернутся", – добавил Салем.

Напомним, недавно украинская певица Lida Lee на фоне слухов о романе с Даниэлем Салемом раскрыла подробности их настоящих отношений.

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