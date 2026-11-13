Известный украинский ведущий "возмутился", что поклонница спутала его с Русланом Сеничкиным

Сергей Лиховида и Руслан Сеничкин

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Украинский ведущий Сергей Лиховида вспомнил забавный случай со свадьбы, где его ошибочно приняли за звезду утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Руслана Сеничкина .

За годы работы на свадьбах шоумен насобирал немало курьезных историй. Одну из них он до сих пор вспоминает с улыбкой. Оказалось, что гости не раз путали его с известным телеведущим. Однажды такая ошибка зашла особенно далеко. К Сергею подошла пожилая женщина, убежденная, что перед ней именно Руслан Сеничкин. Ведущий решил не портить ее приятное впечатление от встречи.

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«За 14 лет работы ведущим свадеб было очень много разных историй. Жалею, что не записывал их в блокнот. Одна из самых прикольных — когда меня путали с ведущим Русланом Сеничкиным. Это случалось довольно часто. Как-то на свадьбе ко мне подошла пожилая женщина, и минут 20 уверенно общалась, думая, что я Руслан. Видел, насколько это для нее важно, поэтому решил не огорчать ее и просто сыграл эту роль. А потом до конца свадьбы волновался, чтобы никто не сказал ей, что это был обман», — вспомнил Сергей Лиховида, сообщают Люкс ФМ.

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Сергей Лиховида / © Инстаграм

По словам Лиховиды, подобные недоразумения случались не раз, однако именно эта встреча запомнилась ему больше всего. Вместо того, чтобы сразу исправить женщину, он поддержал ее убеждение и на время превратился в другого телеведущего. Правда, после разговора перед ним встала новая задача — следить, чтобы тайна не раскрылась.

Руслан Сеничкин / © пресс-служба канала "1+1"

Напомним, ранее Александр Пономарев впервые за длительное время показался на публике с младшей на 17 лет возлюбленной.

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