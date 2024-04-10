Известный украинский ведущий впервые после развода закрутил новый роман и показался с возлюбленной

Украинский ведущий Слава Демин впервые после развода намекнул, что больше не одинок.

В своем Instagram шоумен дал понять, что наконец-то встретил свою любовь. В частности, ведущий опубликовал снимок, где он держится за руку с загадочной избранницей. Также на кадре можно увидеть большой букет красных роз, которые Слава подарил избраннице.

"Когда клево", — коротко подписал кадры с загадочной незнакомкой ведущий.

Слава Демин с вероятной возлюбленной / Фото: instagram.com/slavademin_official

Правда, больше подробностей Демин не стал рассказывать, но из романтического фото можно сделать вывод, что они – пара. Ведущий также не торопится рассекречивать избранницу, которая позировала рядом с ним.

Отметим, Слава Демин 13 лет прожил в браке с тренером Ксенией Мищенко. Однако в начале 2021 года шоумен объявил, что они разводятся. Бывшие супруги вместе воспитывают 13-летнего сына Владислава.

Напомним, недавно стало известно, что актриса Екатерина Кистень больше не одинока. Артистка в Швеции закрутила роман с иностранцем.

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