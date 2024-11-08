Известный украинский ведущий высказался о предложениях от политиков: "Было до десяти раз"

Григорий Решетник также рассказал о дружбе с государственными деятелями.
Украинский ведущий Григорий Решетник, который недавно разоблачил свое отношение к певице Надежде Мейхер, рассказал о своих политических амбициях.
Ведущий признается, что регулярно получал предложения пойти в политику и менять государство. В частности, Григорий вспомнил не менее 10 таких обращений. Однако, по словам шоумена, его ответ был всегда отрицательным. Решетник свои отказы объясняет тем, что он "слишком честный и порядочный человек".
"Это можно сосчитать – 5-10, до десяти раз. Так завуалировано: "Григорий, вы успешный, популярный, не рассматриваете ли вы возможность такого сотрудничества и вообще поддержки? А чем бы мы могли быть полезны друг для друга?" Ну как-то так начинается разговор. Я отшучивался от вопроса. Говорил, что не ко времени, и я как-то не готов. Я всегда находил аргументы. Для меня важна свобода. И вообще, я слишком порядочный и честный человек для политики", — сказал ведущий в интервью Славе Демину.
Тем не менее, звезда поделился, что все же поддерживает связь с политиками, поскольку у него есть несколько знакомых из той сферы. И признается, что не все из них "сломаны" системой.
"У меня очень много знакомых из разных сфер деятельности. И я, пожалуй, бы не обобщал, хотя, конечно, тенденции пугают, но индивидуально подходил – есть порядочные люди. Но, к сожалению, их единицы. Потому что система очень сильно ломает", – объяснил знаменитость.
Напомним, недавно Григорий Решетник с супругой сообщил об осуществлении ценной мечты его многодетной семьи.
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