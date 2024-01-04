Известный украинский ведущий женился и рассказал о любимой

Экс-ведущий утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" Александр Попов впервые признался, что он женился.

По словам Попова, они с любимой познакомились до начала полномасштабной войны на канале "1+1". По признанию ведущего и актера, его жену зовут Галина и по профессии она стилист.

"Она стилист, мы познакомились на канале. Но по факту она не работает на канале давно, уже как минимум два года точно. Она работала, у нас был небольшой роман, отношения. Она меня какой-то период ненавидела, потому что я уж очень своенравный: "Это я не хочу одевать, это мне не нравится". Но со временем укротил. Я долго ее укрощал. Она галичанка, а как говорит Игорь Цыганик, если галичанки, ух это сложные. Она из Калуша", – рассказал Попов в программе "Слава+".

Александр Попов / Фото: instagram.com/akter

Также ведущий признался, что они с избранницей официально не расписаны, но обвенчались.

"Я понимаю, что сейчас могут возникнуть вопросы. Мы официально не расписаны в ЗАГСе, но мы венчаны. Я сделал предложение на ее день рождения. Это было очень романтично, в Риме. Мы запланировали себе на лето свадьбу. Но началась война. Ну и не до этого. А потом мы решили, давай обвенчаемся. Потому что, мне кажется, это важнее. И мы обвенчались просто вдвоем, никого не было. Было прикольно то, что у нас свадьба была в церкви, она еще не достроена от слова совсем. Плитка была затянута полиэтиленом, там строительные леса стоят, одна икона. И мы были первыми, кто обвенчался там", - поделился Александр Попов.

Александр Попов / Фото: instagram.com/akter

Напомним, что с Нового года утреннее шоу "Сніданок. Вихідний" прекратило свою работу. В прямом эфире из студии работали ведущие Валентина Хамайко, Александр Попов, а позже к ним присоединился Игорь Цыганик. Команда проекта заявляет, что не прощается с ведущими, которые продолжат сотрудничество со "Сніданком з 1+1".

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