Известный украинский визажист шокировал суммой, которую тратит на косметику каждую неделю

Егор Андрюшин

Реклама

Украинский визажист и блогер Егор Андрюшин рассказал о своих расходах на косметику и работу звезд.

По словам мастера, сейчас он редко соглашается на бартерные проекты. Андрюшин отметил, что все желающие уже сотрудничали с ним ранее, а новые договоренности происходят преимущественно на коммерческой основе.

"Я уже немного "зажрался". Когда работал со всеми топовыми артистами, бартер должен быть действительно интересным и креативным. Сейчас большинство заказов — за деньги", — пошутил звезда в шоу "День со звездой".

Реклама

Егор Андрюшин

Эффектное перевоплощение от Егора стоит от 1000 долларов, в среднем 1300-1500, а сам макияж около 200 долларов. Визажист признается, что цены он не повышал, потому что считает их и так достаточно высокими.

Каждую неделю Андрюшин тратит на косметику 20-30 тысяч гривен, чтобы тестировать новинки и поддерживать профессиональный уровень. По его словам, такие расходы полностью окупаются и помогают создавать качественные перевоплощения для клиентов.

Напомним, недавно EL Кравчук впервые откровенно рассказал о своих доходах и на что тратит заработанное. 48-летний артист признался, как формируются его ежемесячные расходы и на что уходит больше всего денег.