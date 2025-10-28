- Дата публикации
Известный украинский визажист шокировал суммой, которую тратит на косметику каждую неделю
Егор Андрюшин поделился реальными цифрами своих расходов и рассказал, сколько стоит его перевоплощение.
Украинский визажист и блогер Егор Андрюшин рассказал о своих расходах на косметику и работу звезд.
По словам мастера, сейчас он редко соглашается на бартерные проекты. Андрюшин отметил, что все желающие уже сотрудничали с ним ранее, а новые договоренности происходят преимущественно на коммерческой основе.
"Я уже немного "зажрался". Когда работал со всеми топовыми артистами, бартер должен быть действительно интересным и креативным. Сейчас большинство заказов — за деньги", — пошутил звезда в шоу "День со звездой".
Эффектное перевоплощение от Егора стоит от 1000 долларов, в среднем 1300-1500, а сам макияж около 200 долларов. Визажист признается, что цены он не повышал, потому что считает их и так достаточно высокими.
Каждую неделю Андрюшин тратит на косметику 20-30 тысяч гривен, чтобы тестировать новинки и поддерживать профессиональный уровень. По его словам, такие расходы полностью окупаются и помогают создавать качественные перевоплощения для клиентов.
