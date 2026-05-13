Известный украинский юморист оскандалился из-за шутки о "похоронах" Юлии Вербы

Украинский стендап-комик Антон Тимошенко прокомментировал скандал вокруг шутки о блогерше Юлии Вербе и объяснил, почему не видит проблемы в своих высказываниях об инфлюенсерах во время войны.

История вспыхнула после комментария юмориста под фото Вербы с огромным букетом цветов. Реплика мгновенно разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения. Часть пользователей обвинила Тимошенко в чрезмерной жесткости и личной неприязни к блогеру.

«И это Юле Вербе дарят при жизни. Страшно представить, сколько цветов будет на похоронах», — обнародовал комик в Threads.

Сам комик уверяет: речь не о конфликте с конкретным человеком. Говорит, не следит за каждой публикацией Вербы и не ищет повода для новых выпадов. Более того, по его словам, за последние годы он лишь несколько раз упоминал ее публично.

«Нет такого, что я сижу и жду, когда Юля Верба что-то запостит, и я придумаю какой-то прикол», — пояснил Тимошенко РБК-Украина.

Комик подчеркнул, что его раздражает не сама блогерша, а демонстративный стиль жизни некоторых инфлюенсеров во время войны. По словам юмориста, подобную реакцию вызвал бы любой из публичных людей, кто активно демонстрирует роскошь или, по его мнению, недостаточно помогает армии по сравнению со своими возможностями.

«Если бы это сделал условный Волошин или какая-то Рамина, я бы то же самое им написал. Это не зависит от Вербы. Просто мне смешно видеть людей, которые во время войны очень жестко флексят или из тура своего благотворительного привозят один пикап из 30 концертов. Это как-то странно», — заявил юморист.

Тимошенко также добавил, что не собирается менять свою позицию и в дальнейшем публично высмеивать то, что считает неуместным. Говорит, не испытывает из-за этого никакого дискомфорта или угрызений совести.

Отметим, это не первый публичный спор между Антоном Тимошенко и Юлией Вербой. Ранее в подкасте с Сергеем Притулой комик уже критиковал блогера из-за ее соцсетей и отсутствия публичных сборов на помощь ВСУ. В ответ Верба заявила, что помогает армии без лишней огласки и не считает донаты темой для публичных отчетов. Блогерша также предположила, что ее имя могли использовать ради дополнительного внимания и просмотров.

