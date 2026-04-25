Известный украинский юморист присоединился к армии и рассекретил, чем занимается на службе

Даниил Белый

Реклама

Известный украинский юморист и ведущий Даниил Белый присоединился к войску.

Подробности о своей службе комик рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром". Даниил Белый признался, что сначала занимался благотворительностью, помогал военным, участвовал в медиапроектах. Однако в прошлом году юморист официально вступил в армию. Даниил говорит, что в основном занимается "креативом".

"Оформился я уже официально год назад, до этого просто был с бригадой, помогал 3-й штурмовой, мы делали медийные проекты. А потом уже все - оформили. Я теперь военнослужащий, до конца уже. В основном я занимаюсь креативом. Я ведущий "Движа", когда надо что-то придумать, меня иногда приобщают. Позволяют мне участвовать в больших проектах, и мы креативим", - поделился ведущий с Анной Севастьяновой.

Реклама

Напоследок Даниил Белый обратился к своим коллегам из творческих профессий. Юморист призвал их тоже вступать в армию. По словам комика, сейчас есть много работы, которую необходимо выполнять, поэтому каждый будет полезным по-своему.

"Все люди творческих профессий! Вы нужны армии, потому что есть очень много работы. Есть работа с пропагандой, с рекрутингом, есть куча работы. Просто придите и будьте полезными армии. Все!" - отметил юморист.

