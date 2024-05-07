Известный украинский юморист признался, как его не взяли на службу в войско: "Повестки никто не давал"

Известный украинский юморист и ведущий Владимир Жогло, который ранее рассказал о неизлечимом диагнозе сына, признался, что его не взяли на службу в армию.

В интервью Славе Демину он поделился, что хотел служить. Юморист без повестки пошел в военкомат, прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), после чего его отправили в больницу и отказали в службе.

Владимир Жогло / Фото: скриншот с видео

"Я прошел ВВК, меня еще перенаправили в Ровенскую больницу, я вернулся в Млинов (поселок, откуда родом Владимир Жогло – прим. ред.) в военкомат, я пришел. Мне повестки никто не давал, просто пришли, спросили у мамы, проживаю ли яздесь. Мама позвонила мне. Я сразу позвонил военкому в Млинове. Он говорит: "Надо прийти". Я пришел, без повестки", - признался юморист.

Как оказалось, у Владимира Жогло немало проблем со здоровьем. Артист страдает от ожирения. На фоне этого у шоумена появилось множество других проблем. Кроме того, у юмориста есть аллергия на металл. Если шоумен касается металлических вещей, на его коже начинают образовываться язвы.

Владимир Жогло / Фото: скриншот с видео

"У меня куча всего со здоровьем. Ожирение – это диагноз. Соответственно давление, эндокринология, еще варикозные всякие штуки, позвоночник из-за лишнего веса, гепатозы, проблемы со свертыванием крови. У меня еще аллергия на металл, это очень странно, начинают появляться язвы на руках. Куча болячек, я даже их все не вспомню", — поделился шоумен.

Напомним, недавно лидер группы "Скай" Олег Собчук признался, почему не идет воевать на фронт. Певец заверил, что страх здесь ни при чем.

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