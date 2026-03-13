Известный украинский юморист рассекретил необычное имя новорожденной дочери

Владимир Черняк с женой

Звезда "Лиги смеха", известный украинский юморист Владимир Черняк рассекретил необычное имя новорожденной дочери.

Шоумен третьего марта стал многодетным отцом. У комика и его жены Юлии родилась дочь. Супруги сразу не раскрывали имя девочки, но и долго интригу не держали. Юморист и его жена уже раскрыли, как назвали дочь.

Влюбленные довольно оригинально рассекретили имя малышки. Супруги опубликовали совместный пост в Instagram. На кадрах их крошечная дочь лежала в колыбели, а тем временем Юлия держала в руках тортик с надписью "Меня зовут". Она сняла ленту, а под этим текстом было скрыто необычное имя Мира. Именно так супруги и назвали дочь.

Владимир Черняк и его жена назвали дочь Мирой

Отметим, Владимир Черняк и его жена Юлия стали многодетными родителями. Они также воспитывают старших сына и дочь.

