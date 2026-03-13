- Дата публикации
Известный украинский юморист рассекретил необычное имя новорожденной дочери
Комик довольно оригинально раскрыл, как назвал дочь.
Звезда "Лиги смеха", известный украинский юморист Владимир Черняк рассекретил необычное имя новорожденной дочери.
Шоумен третьего марта стал многодетным отцом. У комика и его жены Юлии родилась дочь. Супруги сразу не раскрывали имя девочки, но и долго интригу не держали. Юморист и его жена уже раскрыли, как назвали дочь.
Влюбленные довольно оригинально рассекретили имя малышки. Супруги опубликовали совместный пост в Instagram. На кадрах их крошечная дочь лежала в колыбели, а тем временем Юлия держала в руках тортик с надписью "Меня зовут". Она сняла ленту, а под этим текстом было скрыто необычное имя Мира. Именно так супруги и назвали дочь.
Отметим, Владимир Черняк и его жена Юлия стали многодетными родителями. Они также воспитывают старших сына и дочь.
