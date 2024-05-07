Известный украинский юморист впервые рассказал о неизлечимом диагнозе своего 3-летнего сына

Известный украинский шоумен и юморист Владимир Жогло впервые рассказал о неизлечимом диагнозе своего 3-летнего сына.

В интервью Славе Демину комик признался, что вместе с женой Ириной воспитывает особенного ребенка. Владимир Жогло рассказал, что у его Остапа – аутизм. Правда, врачи еще не поставили точный диагноз, а вероятный, ведь это делается после четырех лет. Впрочем, шоумен и его жена не сомневаются.

"У меня особенный ребенок. Он требует внимания. Он требует особого отношения к себе. Соответственно, моя жена не может где-то пойти работать. Она больше проводит с ним время. Я никогда нигде об этом не говорил. Нам еще конкретно диагноз "аутизм" не поставили. Мы ждем формально четырех лет. До четырех лет могут быть какие-то изменения в психике ребенка, но мы уже ясно понимаем, что...", — признался шоумен.

Владимир Жогло с женой и сыном / Фото: instagram.com/zhohlovolodymyr

Ранее Владимир Жогло об этом публично не рассказывал. Также он не хочет, чтобы диагноз ставили раньше, чем до четырех лет. Шоумен говорит, что в Сети могут быть разные комментарии от пользователей, в частности, и оскорбительные. Владимир Жогло не хочет, чтобы они делали больно его жене.

"Я не хочу, чтобы нам ставили диагноз раньше, потому что люди очень циничны. Мне все равно, а моей жене будет неприятно, если будут говорить: "Ага, сделал ребенку инвалидность". Моей жене было бы это очень больно", — поделился шоумен .

Юморист также рассказал, когда они с Ириной заметили у сына проявления аутизма. По его словам, это произошло почти в полтора года. Владимир Жогло знает поведение аутистов, ведь кум воспитывает именно такого ребенка. Шоумен понимал, на что нужно обращать внимание.

Владимир Жогло с женой и сыном / Фото: instagram.com/zhohlovolodymyr

"Мы начали понимать что-то не так немного раньше, чем в полтора года. У сына кума тоже аутизм. Я понимал, какие есть основные моменты, на которые надо обратить внимание, что это уже проявление аутизма. Это отсутствие указательного жеста, игнорирование игрушек и механизмов, они сосредотачиваются на чем-то одном, не отзываются на имя, не реагируют на резкие звуки", — поделился комик.

Напомним, недавно дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась, что у нее диагностировали аутизм. Впервые об этом девушка узнала в 29 лет.

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