Валик Михиенко с супругой Анастасией

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Украинский комик и участник проекта «Леви на джипі» Валик Михиенко впервые станет папой. Его жена Анастасия беременна первенцем, а будущие родители уже узнали, кого ждут.

Радостной новостью супруги поделились в Instagram после долгого отсутствия Анастасии в соцсетях. Возлюбленные не только сообщили о предстоящем пополнении, но и устроили гендер-пати, пригласив на праздник самых близких людей.

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Для объявления пола малыша пара подготовила особый сюрприз — картину, спрятанную под упаковкой. Когда Валик и Анастасия вместе сняли обертку, гости увидели на полотне надпись «мальчик» и рисунки в синих оттенках. Так будущие родители узнали, что у них родится сын.

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Валик Михиенко с супругой Анастасией

Валик Михиенко с супругой Анастасией

Михиенко не скрывал эмоций: он нежно обнял жену, уже имеющую заметно округлый животик, и поцеловал ее. Пара радостно отреагировала на новость, а гости поздравили их громкими аплодисментами.

В комментариях к посту возлюбленных поздравили друзья, коллеги и поклонники. Среди разделивших радость супругов были телеведущая Леся Никитюк и ведущий Григорий Решетник.

«Боже, как круто!!! Уи!» — написала Никитюк.

«Настоящее счастье, искренние поздравления», — поздравил будущих родителей Решетник.

Промурашило! Настя и Валентин, поздравляю вас! Маленькое и вместе с тем большое счастье

Радуюсь, как за себя

К слову, летом этого года Валик Михиенко и Анастасия сыграли свадьбу в Киеве. Теперь супругов ждет новый важный этап — рождение первенца.

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