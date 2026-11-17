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- Гламур
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Известный украинский юморист впервые станет отцом и с женой рассекретил пол малыша
Супруги Михенко организовали гендер-пати, на котором собрали ближайших.
Украинский комик и участник проекта «Леви на джипі» Валик Михиенко впервые станет папой. Его жена Анастасия беременна первенцем, а будущие родители уже узнали, кого ждут.
Радостной новостью супруги поделились в Instagram после долгого отсутствия Анастасии в соцсетях. Возлюбленные не только сообщили о предстоящем пополнении, но и устроили гендер-пати, пригласив на праздник самых близких людей.
Для объявления пола малыша пара подготовила особый сюрприз — картину, спрятанную под упаковкой. Когда Валик и Анастасия вместе сняли обертку, гости увидели на полотне надпись «мальчик» и рисунки в синих оттенках. Так будущие родители узнали, что у них родится сын.
Михиенко не скрывал эмоций: он нежно обнял жену, уже имеющую заметно округлый животик, и поцеловал ее. Пара радостно отреагировала на новость, а гости поздравили их громкими аплодисментами.
В комментариях к посту возлюбленных поздравили друзья, коллеги и поклонники. Среди разделивших радость супругов были телеведущая Леся Никитюк и ведущий Григорий Решетник.
«Боже, как круто!!! Уи!» — написала Никитюк.
«Настоящее счастье, искренние поздравления», — поздравил будущих родителей Решетник.
Промурашило! Настя и Валентин, поздравляю вас! Маленькое и вместе с тем большое счастье
Радуюсь, как за себя
К слову, летом этого года Валик Михиенко и Анастасия сыграли свадьбу в Киеве. Теперь супругов ждет новый важный этап — рождение первенца.