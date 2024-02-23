Известный в России продюсер сбежал из страны-террористки: "Я считаю себя украинцем"

Известный продюсер Армен Оганян, долгое время живший и работавший в России, рассказал, как оттуда сбежал и решил больше никогда не возвращаться.

Как рассказал Оганян, он еще с 2014 года очень поддерживал Украину. В школьные годы он жил с родителями в Краматорске. Продюсер переживал из-за событий на востоке страны. Он пытался донести до россиян правду, но они не захотели его слушать.

Армен Оганян

По словам продюсера, работавшего на известном российском развлекательном канале, его оттуда уволили из-за "политических и радикальных высказываний" о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

"За несколько дней до полномасштабного вторжения мы с семьей находились в другой стране, у нас были обратные билеты в Москву на 24 февраля. Когда произошло вторжение, я сказал жене, что мы никуда не возвращаемся. Она меня поддержала. Жена очень любит Украину. И когда мы жили в Москве, мечтала жить в Киеве. Именно она познакомила меня с перепичкой, говорила мне: "Ты что, украинец, и не знаешь, что такое перепичка?" (улыбается)... Потом канал ТНТ меня уволил, я стал еще больше публиковать постов и выдавать некоторую информацию канала, за что ТНТ запретил всем моим коллегам общаться со мной", – рассказал Оганян в интервью oboz.ua

Армен Оганян был креативным продюсером шоу на канале ТНТ

Вместе с супругой и дочерью продюсер остановился в столице Португалии Лиссабоне. Там Армен Оганян занялся социально важным делом – в украинском лагере для временно перемещенных детей он организует отдых и интересно проводит с детьми время.

Продюсер отметил, что он считает себя украинцем, несмотря на то, что родился в Азербайджане и долгое время прожил в России:

"Я считаю, что язык – это один из главных критериев самоидентификации. И я сейчас идентифицирую себя как украинца, именно через язык. Вот, например, у меня почти нет армянской идентификации, потому что я не знаю языка, родители меня не научили, а они носители, но не практиковали, скажем так. И вот поэтому я никак не могу отнести себя к армянам. Я не то что отгораживаюсь, но я – украинец, и мне так кажется, пожалуй, именно из-за языка. Когда раньше приезжал в Украину, то всегда пытался разговаривать на украинском, когда поддерживали этот диалог", — объяснил Оганян.

Армен Оганян

Сейчас, кроме помощи детям в Португалии, продюсер также является сценаристом нового шоу Елены Кравец, которое она ведет с дочерью "Дома поговоримо". Также Оганян занимается проектом "Отвал ног", в котором принимает участие украинский военный Александр Будько (он же "Цвіт терену"), который потерял конечности на войне.

"Это проверка инклюзивности по регионам Украины. То есть Саша ездит со звездами шоу-бизнеса по разным городам, они садятся в кресло колесное и проверяют, все ли доступно и безбарьерно. Самое главное в этом проекте – это популяризировать и сделать все так, чтобы власти, бизнес-представители обратили внимание на то, чтобы пространство было инклюзивным для людей с инвалидностью и также для мам с детскими колясками. Это социальный, мотивационный и благодаря Александру иронический проект", – пояснил Оганян.

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