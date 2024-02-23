Известный в России продюсер сбежал из страны-террористки: "Я считаю себя украинцем"

Армен Оганян решил больше никогда не возвращаться в Россию.
Известный продюсер Армен Оганян, долгое время живший и работавший в России, рассказал, как оттуда сбежал и решил больше никогда не возвращаться.
Как рассказал Оганян, он еще с 2014 года очень поддерживал Украину. В школьные годы он жил с родителями в Краматорске. Продюсер переживал из-за событий на востоке страны. Он пытался донести до россиян правду, но они не захотели его слушать.
По словам продюсера, работавшего на известном российском развлекательном канале, его оттуда уволили из-за "политических и радикальных высказываний" о полномасштабном вторжении РФ в Украину.
"За несколько дней до полномасштабного вторжения мы с семьей находились в другой стране, у нас были обратные билеты в Москву на 24 февраля. Когда произошло вторжение, я сказал жене, что мы никуда не возвращаемся. Она меня поддержала. Жена очень любит Украину. И когда мы жили в Москве, мечтала жить в Киеве. Именно она познакомила меня с перепичкой, говорила мне: "Ты что, украинец, и не знаешь, что такое перепичка?" (улыбается)... Потом канал ТНТ меня уволил, я стал еще больше публиковать постов и выдавать некоторую информацию канала, за что ТНТ запретил всем моим коллегам общаться со мной", – рассказал Оганян в интервью oboz.ua
Вместе с супругой и дочерью продюсер остановился в столице Португалии Лиссабоне. Там Армен Оганян занялся социально важным делом – в украинском лагере для временно перемещенных детей он организует отдых и интересно проводит с детьми время.
Продюсер отметил, что он считает себя украинцем, несмотря на то, что родился в Азербайджане и долгое время прожил в России:
"Я считаю, что язык – это один из главных критериев самоидентификации. И я сейчас идентифицирую себя как украинца, именно через язык. Вот, например, у меня почти нет армянской идентификации, потому что я не знаю языка, родители меня не научили, а они носители, но не практиковали, скажем так. И вот поэтому я никак не могу отнести себя к армянам. Я не то что отгораживаюсь, но я – украинец, и мне так кажется, пожалуй, именно из-за языка. Когда раньше приезжал в Украину, то всегда пытался разговаривать на украинском, когда поддерживали этот диалог", — объяснил Оганян.
Сейчас, кроме помощи детям в Португалии, продюсер также является сценаристом нового шоу Елены Кравец, которое она ведет с дочерью "Дома поговоримо". Также Оганян занимается проектом "Отвал ног", в котором принимает участие украинский военный Александр Будько (он же "Цвіт терену"), который потерял конечности на войне.
"Это проверка инклюзивности по регионам Украины. То есть Саша ездит со звездами шоу-бизнеса по разным городам, они садятся в кресло колесное и проверяют, все ли доступно и безбарьерно. Самое главное в этом проекте – это популяризировать и сделать все так, чтобы власти, бизнес-представители обратили внимание на то, чтобы пространство было инклюзивным для людей с инвалидностью и также для мам с детскими колясками. Это социальный, мотивационный и благодаря Александру иронический проект", – пояснил Оганян.
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