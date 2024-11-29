Известный ведущий гневно разнес Винника, который объявил о концерте в Варшаве: "Когда закончились деньги"

Украинский ведущий Слава Демин поделился собственными размышлениями о возобновлении концертов певца Олега Винника.

Так, после того, как Винник объявил о концерте в Варшаве, Демин не сдержал своих эмоций. себя и возможной мобилизации. В своей публикации в своем Telegram-канале он возмутился, что артист собирается выступать только за границей, обходя родную Украину.

"Когда деньги закончились и ты везешь "глоток свежего воздуха" в Варшаву. Но не в Украину. Потому что в Украине ты боишься появляться. Вдруг еще ТЦК остановит...", — написал знаменитость.

Олег Винник

Слава сравнил Олега Винника с другими беглыми звездами, которые исключительно ищут способы заработать за границей. Ведущий убежден, что их признание в патриотизме после долгих лет проживания за пределами Украины неискреннее.

"Есть такие артисты, которые, находясь за границей все это время, превратились в изгнанников в Украине (в творческом понимании) и теперь у них один путь – гастролировать по городам за границей и собирать крошки из тех украинцев, которые за границей жили или уже живут. И эти артисты именно там будут рассказывать, как любят Украину и как тоскуют о ней. Потому что там легче навешать лапшу на уши... А приехать в Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и посидеть в укрытии немного сц*котно", — добавил Демин.

Напомним, что недавно Слава Демин неожиданно показался с бывшей женой и чем они занимаются на отдыхе.

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