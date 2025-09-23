Известный ведущий Киммел после приостановки шоу и гневных заявлений Трампа вернется в эфир

Джимми Киммел / © Reuters

Американское ток-шоу "Jimmy Kimmel Live!" с Джимми Киммелом снова выходит в эфир на фоне громкого политического скандала.

Возвращение программы запланировано на вторник, 23 сентября этого года. Об этом официально сообщила компания The Walt Disney Co., которой принадлежит телеканал ABC. А еще неделю назад "Jimmy Kimmel Live!" неожиданно сняли с эфира после резкой критики ведущего.

Так, Джимми Киммел во время выпуска от 15 сентября прокомментировал убийство ультраправого активиста Чарли Кирка как умышленное с целью увеличения "политических баллов" Трампу. Его слова задели не только сторонников Дональда, но и администрацию президента США и Федеральную комиссию по связи. В результате сам президент США охарактеризовал шоумена, как человека с "нулевым талантом" и поддержал закрытие его шоу.

Приостановление программы сразу вызвало бурю дискуссий в США. Многие деятели Голливуда и профсоюзов обвинили телеканал в цензуре и давлении на свободу слова. В то же время сторонники республиканцев настаивали, что ведущий перешел грань дозволенного.

В своем заявлении компания Disney уточнила, что в течение нескольких дней вела серьезные переговоры с Киммелом. В результате решили дать ему возможность продолжить работу. Сам Киммел пока публично не комментировал ни скандал, ни свое возвращение. Известно лишь, что выпуск от 23 сентября будет выходить в привычном формате.

"Мы приостанавливали производство шоу, чтобы избежать дальнейшего разжигания напряженной ситуации в эмоциональный для нашей страны момент. Это решение мы приняли, потому что считали некоторые комментарии несвоевременными, а следовательно, бестактными. Последние дни мы провели серьезные разговоры с Джимми, после чего пришли к решению вернуть шоу", — говорится в заявлении компании.

К слову, шоу "Jimmy Kimmel Live!" выходит с 2003 года и считается одним из главных игроков в ночном эфире США. Программа неоднократно влияла на поп-культуру и задавала тон в политических дебатах.

