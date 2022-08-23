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Известный ведущий намекнул на причину развода Кличко: "Есть какая-то Лыбидь, о которой он не рассказывает"

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Известный ведущий намекнул на причину развода Кличко: "Есть какая-то Лыбидь, о которой он не рассказывает"

Виталий Кличко с экс-женой / Фото: Getty Images

Оказалось, что причиной развода мэра Киева Виталия Кличка с женой стала другая женщина.

Мэр Киева Виталий Кличко недавно ошеломил новостью, что разводится с женой после 25 лет брака.

Но, как оказалось, есть причина столь категорическому решению политика. Ведущий Слава Демин в своем шоу "Слава ПРО" намекнул, что у Виталия есть другая женщина. Впрочем, Кличко пока ее не афиширует. Демин убежден, что со временем политик все сам расскажет.

"Виталий Кличко заявляет, что его сердце занято именно Киевом, хотя по определенной информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает. Надеюсь, скоро расскажет", — подчеркнул Демин.

Виталий Кличко с экс-женой / © Getty Images
Виталий Кличко с экс-женой / Фото: Getty Images

Отметим, Виталий Кличко женился на Наталье в апреле 1997 года. Но в середине августа этого года политик ошеломил  новостью, что разводится. У пары есть трое детей: сыновья Егор-Дениэл и Максим и дочь Елизавета-Виктория.

Кстати, уже на протяжении многих лет экс-влюбленные живут в разных странах. Наталья живет в Германии. Сейчас она находится в Гамбурге, там посещает митинги и информирует европейцев о ситуации в Украине. Дети учатся за границей.

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