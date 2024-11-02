Известный ведущий назвал MELOVIN высокомерным и едва не послал в прямом эфире: певец резко ответил

В украинском шоу-бизнесе разгорелся скандал между ведущим и продюсером Евгением Фешаком и певцом MELOVIN.

Произошло это во время прямого эфира на радио, где артист вместе со своей коллегой, певицей Swoiia, представил совместную песню "Зодиак". Евгений Фешак признался, что он был неприятно удивлен поведением Melovin. По словам ведущего, исполнитель вел себя пренебрежительно и высокомерно. Фешак даже признался, что хотел послать артиста, однако воздержался и не стал устраивать публичный скандал, ведь когда последний раз сотрудничал с Мелом, то он ему показался "достаточно уязвимым и хорошим парнем".

"После первого выхода в эфир я заметил, что MELOVIN ведет себя свысока, будто бы не он просился в эфир, а я его уговаривал прийти. Я спросил: "Друг, что с тобой?", на что получил ответ: "Знаешь, какое это уже за сегодня у меня интервью?". Я ответил, что мне все равно, и если он здесь, то должен вести себя соответственно! Тогда и появилось желание просто выгнать его из студии. Я себя очень сдерживал, и это связано с тем, что где-то год назад Меловин был у меня на интервью. После этого разговора он показался мне довольно уязвимым и хорошим парнем", — рассказал Фешак, пишет "Люкс ФМ".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Ответ от MELOVIN не заставил себя долго ждать. Артист откровенно признался, что удивился увидеть такой комментарий от Фешака. По словам исполнителя, они разошлись на довольно положительной ноте. Правда, напряженность во время прямого эфира все же была. Однако MELOVIN намекнул, что это произошло именно из-за ведущих, которые проявили свое неуважение, а не из-за гостей.

"Странно было публично увидеть от Евгения Фешака о том, что он хотел меня выгнать из эфира и послать на*уй. Казалось бы, после завершения эфира я подошел, подал ему руку, мы пожались, и я поблагодарил его за эфир. Само общение на эфире вы можете пересмотреть и оценить самостоятельно. Чего там нет, но есть в комментарии Евгения — это то, как на, казалось бы, искренний вопрос, не болит ли у меня голова, (вне кадра) он ответил: "Ты думаешь мне не все равно". Да лучше бы уже был мужчиной и послал на три буквы", – написал артист.

MELOVIN и Swoiia / Фото: instagram.com/melovin_official

В заключение MELOVIN добавил, что артисты и радио должны уважать друг друга и сотрудничать. Певец отметил, что не будет терпеть пренебрежительного отношения к себе и не будет выпрашивать ротации.

"Мне интересно другое – долго ли наши уважаемые артисты еще готовы глотать такое отношение к себе, молчать и клянчить ротации? Поймем ли мы наконец, что радио и артист — это коллаборация. Это о взаимовкладах, об уважении, потому что это сотрудничество! Никто никому не должен, но взаимоуважение и человечность должны оставаться на первом месте. Пусть снимают с ротации. Меня это хуже не сделает, но человеком останусь я", - добавил исполнитель.

Напомним, MELOVIN недавно выпустил совместный трек из Swoiia, который получил название "Зодиак". Артист довольно оригинальным образом сообщил об их сотрудничестве. Исполнитель интриговал предложением.

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