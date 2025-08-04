Известный ведущий неожиданно прекратил службу в десантных войсках, к которым присоединился полтора года назад

Орест Дрималовский / © instagram.com/drymalovsky

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Украинский телеведущий Орест Дрималовский объявил о прекращении службы в десантных войсках, к которым присоединился полтора года назад.

Знаменитость в начале февраля 2024 года объявил о своей мобилизации. Орест Дрималовский прошел курс базовой военной подготовки, после чего присоединился к 79-й десантно-штурмовой бригаде и служил в Донецкой области. Однако ведущий объявил, что больше не состоит в рядах десантных войск.

"Мой крайний день в 79-й. Сложно подобрать слова. Большая ответственность и честь — стоять с вами в одном строю, одевать маруновый берет, носить крыло и меч Архистратига на левой руке. Постоянно ловлю себя на мысли, что недостоин. Потому что есть вы — первые среди первых. Пишу это без всякого пафоса. За вас говорят дела", – говорит ведущий.

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Орест Дрималовский / © instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовский поблагодарил побратимов за время службы, которое они провели вместе, и за совместную работу. По словам ведущего, он многому научился. Также он поблагодарил всех, кто помогает его бригаде. Дрималовский не стал раскрывать, чем дальше будет заниматься. Тем не менее, ведущий заверил, что и дальше будет служить в рядах ВСУ.

"Благодарю за эту школу жизни. За опыт. За радость и горе, разделенные вместе. За донбасские приключения. За настоящее десантное братство, которое нигде не познается так, как на фронте. Благодарю коммуникационную команду и всех наших друзей — за совместную работу в течение этих полутора лет. Спасибо всем, кто поддерживал и продолжает поддерживать нашу бригаду — вы являетесь опорой для наших воинов", - добавил ведущий.

Напомним, недавно певец Миша Крупин рассказал о своей службе в рядах ВСУ. Артист признался, как за это время изменился и как к этому относятся его дети.