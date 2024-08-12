Известный ведущий объяснил, почему в 42 года поступает в университет и дает ли это отсрочку от службы

Украинский телеведущий Александр Педан объяснил, почему в 42 года решил поступать в университет и даст ли ему это отсрочку от службы.

Знаменитость будет получать второе высшее образование. Шоумен выбрал специальность "Публичное управление". Во-первых, Педан идет учиться, чтобы в его мозгу создавались новые нейронные связи. Во-вторых, он хочет разобраться в теории государствообразования. Как подчеркнул ведущий, это не ради того, чтобы получить отсрочку от службы, ведь второе высшее образование не дает такой возможности.

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Я поступаю для того, чтобы учиться. Это второе высшее образование, оно не дает от армии отсрочки, я просто иду учиться ради того, чтобы учиться, потому что после 40 тебе нужно создавать новые нейронные связи, а если говорить другими категориями, то я иду на "Публичное управление", где очень хочу разобраться собственно в государствообразовании и еще больше создавать такие классные коллаборации с общественным сектором, государством, частным сектором", — рассказал шоумен в интервью для "Люкс ФМ".

Несмотря на то, что ведущий выбрал специальность "Публичное управление", политических амбиций у него нет. Как говорит Педан, если бы он хотел идти во власть, это уже случилось бы, ведь раньше он уже получал соответствующие предложения, но отказывался. Вместо этого шоумен только планирует лучше разобраться в госсекторе, чтобы уметь сотрудничать с ним.

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Я уже отказывался несколько раз от таких предложений. Я не хочу сейчас идти в госсектор. Я хочу его понимать, чтобы с ним больше и качественнее сотрудничать. Я вижу будущее Украины в коллаборации: государство, общественные организации и частный сектор. Только так мы сможем многое изменить", — отметил ведущий.

Напомним, недавно об учебе заговорил солист группы "ТІК" Виктор Бронюк — правда, детей. Исполнитель рассекретил, куда поступили его сын и дочь и почему они отказались от образования за границей.

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