Известный ведущий Олег Панюта рассекретил свой заработок на телевидении

Известный украинский ведущий и журналист Олег Панюта рассекретил, сколько зарабатывает на телевидении.

С началом полномасштабной войны доходы знаменитости значительно уменьшились. Олег Панюта в интервью Славе Демину говорит, что до событий 2022 года зарабатывал 5-6 тысяч долларов в месяц именно благодаря работе на телевидении. Сейчас такой доход журналист получает со всех сфер своей деятельности: лекции, семинарские занятия и так далее.

"Зарплата до войны была между 5-6 тысячами долларов. До полномасштабного вторжения 6 тысяч долларов - это, грубо, 80 тысяч гривен. Эта цифра, которая сегодня может у меня быть в виде зарплаты. Я не говорю сейчас о зарплате на канале. На канале - это гораздо меньше. Это то, что я могу получить в виде лекций, семинарских занятий. Это мой заработок, это не телевизор. Телевизор сейчас мне не дает той цифры", - говорит ведущий.

Также Олег Панюта рассказал и о своих расходах. Ведущий признается, что на месяц его семье хватает 30 тысяч гривен. По словам журналиста, он ведет довольно экономный образ жизни. В отпуска не ездит, новой одежды не покупает, машина у него не электрическая, а дом питается от солнечных панелей.

"Я не езжу на бензине, я не покупаю хлеб в магазине, у меня есть молочные продукты на базаре, хотя это 4,5 тысяч примерно в месяц. Я стараюсь не покупать шмотки, потому что это не то, что тебе сейчас нужно. Я не езжу в отпуск. Я достаточно экономный сейчас. Это где-то тысяч 30 в месяц на всю семью. У меня дом на солнечноэлектрических панелях, соответственно я экономлю на этом", - отметил ведущий.

