Известный ведущий откровенно высказался о романах с Мишиной и Никитюк: "Предлагал отношения"

Демин признался, к кому испытывал более сильные чувства.
Украинский ведущий Слава Демин прокомментировал слухи о его личной жизни.
Дело в том, что знаменитости приписывали многие интрижки с известными украинскими женщинами. В частности, среди таких – актриса Ксения Мишина. Слава недавно не раз появлялся в ее компании и каждый раз еще сильнее подогревал слухи о романе. В итоге оказалось, что ведущий таки испытывал симпатию к артистке, но у них ничего не получилось из-за нежелания Ксении быть в серьезных отношениях. К слову, на вопрос об интиме Демин уклонился.
"Мы общались, я давал ей какие-то советы по поводу работы, определенных ее начинаний и продолжений на ТВ. Только так. Платил, когда шли гулять. Меня интересовали отношения, Ксению – не очень. Ну все. Я предложил Ксении отношения, а она сказала, что не готова к серьезным отношениям", – рассказал ведущий в комментарии "Люкс ФМ".
Кроме того, поговаривали, что у ведущего могли возникнуть чувства еще и к ведущей Леси Никитюк, потому что в свое время они работали над одним проектом. Впрочем, Слава опровергает это и признается, что его коллега – не его типаж девушек, которые ему нравятся.
"Романтических отношений с Лесей у нас не было. Потому что мы все же с ней немного разные. Она девушка, которая часто меняет настроение. А мне не очень нравятся именно такие девушки. В последнее время я говорю, что мне важно не "лечить" человека, не менять ее под себя", — объяснил блогер.
Демин подчеркнул, что сейчас он находится в свободных отношениях, и его девушка совершенно нравится ему своим характером.
"Сейчас у меня есть свободные отношения. И этот человек такой, какой есть. И мы идем параллельно. Это самое главное в отношениях", — добавил интервьюер.
Напомним, недавно Слава Демин назвал еще одну звезду из украинского шоубиза, к которой испытывал сильную симпатию, и рассказал, сложилась ли у них судьба.
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