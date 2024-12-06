Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известный ведущий поддержал свою куму Светлану Лободу, которую захейтили украинцы: "Сделала максимум"

Известный ведущий поддержал свою куму Светлану Лободу, которую захейтили украинцы: "Сделала максимум"

Анатолий Анатолич, Светлана Лобода / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий прокомментировал деятельность певицы во время войны.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич впервые за длительное время заговорил за свою куму, певицу Светлану Лободу.

Как известно, артистка во время войны покинула государство-агрессора РФ и поселилась в Европе. По словам ведущего, его дочь Алиса, для которой Лобода является крестной мамой, очень хорошо знает ее проукраинскую позицию. Так что еще с первых дней великой войны вся семья Анатолича не обрывала связи с исполнительницей. Шоумен объяснил, что не считает предательством то, что Светлана не вернулась в Украину и не поет на украинском, потому что "это не нарушает законодательство".

"Алиса главная националистка в семье. Относительно своей крестной, Лободы, она прекрасно знает ее позицию с первых дней полномасштабного вторжения. Потому что мы были на связи еще до того момента, как она даже уехала из России. Я знал, что у нее происходит и что она уедет с дня на день. Она сделала, я считаю, максимум на тот момент. То, что она сейчас не поет по-украински, не живет в Украине – другой вопрос. Она женщина, она не нарушила законодательство, это уже ее выбор. Но то, что она обрезала все свои российские контакты, потеряла десятки миллионов долларов – это факт", — подчеркнул украинский шоумен в интервью "Люкс ФМ".

Семья Анатолия Анатолича со Светланой Лободой / © instagram.com/anatoliyanatolich
Семья Анатолия Анатолича со Светланой Лободой / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кроме того, Анатолич признался, что во время войны даже успел побывать на концерте Лободы за границей. И добавил, что там он еще раз убедился в ее четкой патриотической позиции.

"После начала полномасштабного вторжения я был однажды на ее концерте. Это был Нью-Йорк, 2022 год. Я видел, как несколько человек при мне выходили из зала, потому что концерт начинался с того, что она выходила с желто-синим флагом. Для некоторых, я так понимаю, пришедших россиян это было неожиданно. Может, они думали, что будет "голубка мира", но такого не было. Мне было приятно это видеть", — добавил ведущий.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич назвал потрясающую сумму, которую тратит на многодетную семью ежемесячно.

Читайте также:

Анатолий Анатолич поставил на место путинистку Снежану Егорову

Анатолий Анатолич поставил на место путинистку Снежану Егорову

Похожие темы:

Следующая публикация