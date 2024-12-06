Известный ведущий поддержал свою куму Светлану Лободу, которую захейтили украинцы: "Сделала максимум"

Украинский ведущий Анатолий Анатолич впервые за длительное время заговорил за свою куму, певицу Светлану Лободу.

Как известно, артистка во время войны покинула государство-агрессора РФ и поселилась в Европе. По словам ведущего, его дочь Алиса, для которой Лобода является крестной мамой, очень хорошо знает ее проукраинскую позицию. Так что еще с первых дней великой войны вся семья Анатолича не обрывала связи с исполнительницей. Шоумен объяснил, что не считает предательством то, что Светлана не вернулась в Украину и не поет на украинском, потому что "это не нарушает законодательство".

"Алиса главная националистка в семье. Относительно своей крестной, Лободы, она прекрасно знает ее позицию с первых дней полномасштабного вторжения. Потому что мы были на связи еще до того момента, как она даже уехала из России. Я знал, что у нее происходит и что она уедет с дня на день. Она сделала, я считаю, максимум на тот момент. То, что она сейчас не поет по-украински, не живет в Украине – другой вопрос. Она женщина, она не нарушила законодательство, это уже ее выбор. Но то, что она обрезала все свои российские контакты, потеряла десятки миллионов долларов – это факт", — подчеркнул украинский шоумен в интервью "Люкс ФМ".

Семья Анатолия Анатолича со Светланой Лободой / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кроме того, Анатолич признался, что во время войны даже успел побывать на концерте Лободы за границей. И добавил, что там он еще раз убедился в ее четкой патриотической позиции.

"После начала полномасштабного вторжения я был однажды на ее концерте. Это был Нью-Йорк, 2022 год. Я видел, как несколько человек при мне выходили из зала, потому что концерт начинался с того, что она выходила с желто-синим флагом. Для некоторых, я так понимаю, пришедших россиян это было неожиданно. Может, они думали, что будет "голубка мира", но такого не было. Мне было приятно это видеть", — добавил ведущий.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич назвал потрясающую сумму, которую тратит на многодетную семью ежемесячно.

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