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Известный ведущий показался со Стасом Шуринсом и сделал заявление: "Надеюсь, у него все будет хорошо"
Шоумен признался, что поддерживает связь с исполнителем.
Украинский ведущий Слава Демин неожиданно показался с латвийским певцом и победителем «Фабрики звезд-3» Стасом Шуринсом.
Их общим фото шоумен поделился в Instagram-stories. Правда, кадр был архивным — сделанным в 2013 году. Стас Шуринс еще тогда был на пике популярности и выпускал песни. Впоследствии исполнитель внезапно исчез из медиапространства.
Как признался Слава Демин, он совсем недавно связывался со Стасом Шуринсом. Ведущий не стал раскрывать детали их разговора. Слава Демин лаконично высказался о жизни исполнителя сейчас следующими словами: «Недавно общался со Стасом и надеюсь, у него все будет хорошо».
Где сейчас Стас Шуринс и что о нем известно
Отметим, Стас Шуринс стал популярен в Украине в 2009 году, когда принял участие в «Фабрике звезд-3», где с триумфом победил. После проекта исполнитель продолжил развивать карьеру и выпускать песни. Однако в конце 2013 года он внезапно исчез из медиапространства. Как оказалось, артист переехал в Германию из-за болезни жены. У возлюбленной исполнителя диагностировали рак мозга, и ей было необходимо лечение. Тем временем Стас Шуринс поставил карьеру на паузу, чтобы быть рядом с женой. К счастью, она поборола страшную болезнь.
В 2016 году Стас Шуринс пытался вернуться на сцену. Он принял участие в немецком «Голосе страны», где даже дошел до финала. Однако карьеру это не возобновило.
Сейчас певец ведет закрытый образ жизни. Из последнего, что о нем было известно, это то, что он проживает в Германии. Стас Шуринс якобы занимается музыкой и преподает вокал, но при этом не ведет соцсети.
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