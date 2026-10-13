ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
116
Время на прочтение
2 мин

Известный ведущий показался со Стасом Шуринсом и сделал заявление: "Надеюсь, у него все будет хорошо"

Шоумен признался, что поддерживает связь с исполнителем.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Слава Демин и Стас Шуринс

Слава Демин и Стас Шуринс

Украинский ведущий Слава Демин неожиданно показался с латвийским певцом и победителем «Фабрики звезд-3» Стасом Шуринсом.

Их общим фото шоумен поделился в Instagram-stories. Правда, кадр был архивным — сделанным в 2013 году. Стас Шуринс еще тогда был на пике популярности и выпускал песни. Впоследствии исполнитель внезапно исчез из медиапространства.

Как признался Слава Демин, он совсем недавно связывался со Стасом Шуринсом. Ведущий не стал раскрывать детали их разговора. Слава Демин лаконично высказался о жизни исполнителя сейчас следующими словами: «Недавно общался со Стасом и надеюсь, у него все будет хорошо».

Слава Демин и Стас Шуринс / © instagram.com/slavademin_official

Слава Демин и Стас Шуринс / © instagram.com/slavademin_official

Где сейчас Стас Шуринс и что о нем известно

Отметим, Стас Шуринс стал популярен в Украине в 2009 году, когда принял участие в «Фабрике звезд-3», где с триумфом победил. После проекта исполнитель продолжил развивать карьеру и выпускать песни. Однако в конце 2013 года он внезапно исчез из медиапространства. Как оказалось, артист переехал в Германию из-за болезни жены. У возлюбленной исполнителя диагностировали рак мозга, и ей было необходимо лечение. Тем временем Стас Шуринс поставил карьеру на паузу, чтобы быть рядом с женой. К счастью, она поборола страшную болезнь.

В 2016 году Стас Шуринс пытался вернуться на сцену. Он принял участие в немецком «Голосе страны», где даже дошел до финала. Однако карьеру это не возобновило.

Сейчас певец ведет закрытый образ жизни. Из последнего, что о нем было известно, это то, что он проживает в Германии. Стас Шуринс якобы занимается музыкой и преподает вокал, но при этом не ведет соцсети.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала, куда исчезла звезда сериала «Леся+Рома» Дмитрий Лаленков. Его коллега раскрыла всю правду.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie