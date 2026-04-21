Известный ведущий после гостевания у Леси Никитюк сделал откровенное признание о ее изменениях
Слава Демин поставил точку в камбэке их шоу.
Украинский ведущий Слава Демин прокомментировал трансформации Леси Никитюк и в то же время заинтриговал новыми телевизионными планами.
Интервьюер вспомнил сотрудничество со звездой в популярном в свое время проекте «Леся здеся», где именно он был продюсером. По словам Демина, тогда формат «провинциальной девушки, которая покоряет шоу-бизнес» сработал идеально, однако сегодня повторить этот успех вряд ли удастся.
В то же время Демин прокомментировал изменения в личной жизни Никитюк, у которой недавно гостил в киевской квартире. По его словам, она уже не та, какой была на старте карьеры, что влияет не только на ее образ, но и на восприятие аудиторией. Деталей он не раскрыл, но дал понять, что это уже не та Леся, как раньше.
«Тогда это было классно, потому что Леся играла провинциальную девушку, которая приехала покорять шоу-бизнес. Сейчас Леся немножко другая. Поэтому мне кажется, что как раз вот этот камбэк не будет удачным», — отметил ведущий в интервью blik.ua.
Кроме этого, шоумен прокомментировал слухи о возможном интервью с Никитюк после того, как «засветил» ее квартиру. Впрочем, прямо подтверждать ничего не стал и лаконично сказал: «Посмотрим».
Напомним, проект «Леся здеся» выходил в начале 2010-х и стал одним из самых узнаваемых развлекательных форматов того времени. Именно он в значительной степени сформировал медийный образ Леси Никитюк. С тех пор ведущая существенно изменилась — как в карьере, так и в личной жизни. А недавно звездная мама показала своего сына и как с ним играет.