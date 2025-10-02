ТСН в социальных сетях

Известный ведущий после похудения на 15 кг ответил на обвинения в употреблении специальных лекарств

Звезда избавился от лишнего веса и рассказал, как изменилась его жизнь.

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поделился деталями своего похудения.

Звезда за последние полгода избавился от 15 килограммов. В программе "Утро в большом городе" он рассказал, что результат достигнут без специальных медицинских средств. В частности, Анатолич прокомментировал слухи об использовании препарата "оземпик".

"Нет. Я рассказал бы, потому что не видел бы в этом проблемы. Если есть показания врача, делать это под контролем специалиста и людям это нужно, я считаю — это абсолютно допустимо", — объяснил он.

Анатолий Анатолич после похудения / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич после похудения / © instagram.com/anatoliyanatolich

Несмотря на то, что ведущий не раскрыл всех секретов своего похудения, поклонники могут наблюдать, как он активно занимается спортом. Анатолич регулярно делится в соцсетях видео с пробежек и отмечает, что выходит на дистанцию независимо от погоды или воздушных тревог.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич поделился, что стремится лучше понимать свою 14-летнюю дочь Алису и быть с ней на одной волне. Ведущий показал теплые моменты их совместного досуга.

