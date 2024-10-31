Известный ведущий признался, что делает платные интервью, и назвал ошеломляющую сумму

Известный ведущий и интервьюер Слава Демин, который недавно рассекретил свой роман признался, что делает платные интервью.

Шоумен откровенно поделился, что в его карьере опыт, когда гостья платила ему за выпуск разговора с ней на его YouTube-канале. Она дала Демину около 3 тысяч долларов. Слава интервью записал и опубликовал. Наконец, оно набрало немало просмотров. Правда, потом эта гостья предлагала деньги, чтобы удалить выпуск.

"У меня есть интервью, за которое гостя заплатила. Оно вышло, собрало много просмотров, более 100 тысяч, а затем гостя просила его удалить и готова была еще раз заплатить за это. Если в долларах, то заплатили, наверное, до 3 тысяч", — признался Демин на проекте "Ранок у великому місті".

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Правда, ведущий не стал рассекречивать, с кем делал платные интервью, ведь, по его словам, это неэтично. Впрочем, Демин признался, что эта женщина достаточно известная. На вопрос журналистки, была ли это певица СолоХа, шоумен возразил.

"Я не скажу, кто это. Это будет неэтично по отношению к этой гости. Нет, это не певица СолоХа", — ответил ведущий.

Напомним, недавно Слава Демин впервые рассказал, как у его избранницы случился выкидыш. Шоумен признался, что такой болезненный опыт было переживать тяжело.

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