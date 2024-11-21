Известный ведущий прошелся по Маше Ефросининой и нарвался на резкую критику: "Вот так ты, гнида?"

Также шоумен высказался и об Алине Шаманской, которую назвал "худшим интервьюером".
Известный ведущий Слава Демин прошелся по интервьюеру Маше Ефросининой и нарвался на резкую критику.
Случилось это на шоу NABARI. Приглашенными гостями выпуска были Слава Демин и Анатолий Анатолич. Ведущий шоу поинтересовался у Демина, кто по его мнению является худшим интервьюером. Шоумен долго размышлял и не мог точно ответить, ведь у всех есть свои плюсы. Тем не менее, Слава Демин прокомментировал деятельность Ефросининой и отметил, что она "немножко переигрывает": "Маша Ефросинина – она, кажется, немного переигрывает в интервью".
Однако за интервьюера сразу же вступился Анатолич. Он резко раскритиковал Демина: "Вот так ты, о нашей Машке, да, гнида? Маша, я говорил, что он – х*йло. Я за тебя, чтобы ты знала".
После Ефросининой Демин переключился на Алину Шаманскую. Шоумен считает, что, по его мнению, именно она является "худшим интервьюером".
Однако и здесь сразу же вступился Анатолич. Он напомнил Демину, что Шаманская вообще-то воспитывает сама сына. Кроме того, Анатолич отметил, что блогерша променяла США на Украину: "Не стыдно тебе? Женщина сама ребенка воспитывает! Она покинула Лос-Анджелес ради страны, а ты ее обсираешь? Не стыдно тебе? Какой же ты мужчина!".
В конце концов, дискуссия закончилась тем, что Слава Демин признался, что так высказался о Шаманской по той причине, что она отказалась идти к нему на интервью.
Напомним, Слава Демин и сам является интервьюером. Недавно он признался, что иногда берет за них деньги, и назвал сумму.
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