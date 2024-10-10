Известный ведущий публично признался в романтических чувствах к Злате Огневич

Также шоумен рассекретил, свободно ли его сердце.
Известный ведущий Слава Демин публично признался в романтических чувствах к певице Злате Огневич.
В частности, шоумен решил откровенно пообщаться с поклонниками в Instagram-stories. У Демина поинтересовались, был ли он влюблен в известных женщин, кроме актрисы Ксении Мишиной. К слову, ранее ведущий признался, что у него была интрижку со знаменитостью, однако их отношения не сложились.
Слава Демин не стал скрывать и рассказал, что испытывал романтические чувства к Злате Огневич. Впрочем, в подробности шоумен углубляться не стал. Также, судя по ответу, у ведущего уже нет чувств к певице.
"Была сильная симпатия к Злате Огневич", – откровенно признался ведущий.
Также Слава Демин признался, свободно ли его сердце. К слову, в начале 2021 года шоумен развелся с супругой после 13 лет брака и с тех пор ни с кем публично не общался. Как признался шоумен, сейчас у него есть симпатия, однако о любви говорить рано.
"Самой любви нет, но симпатия присутствует", — поделился ведущий.
Напомним, между тем сама же Злата Огневич недавно призналась в симпатии к лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку. Также артистка рассказала, почему не сложились их отношения.
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