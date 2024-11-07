Известный ведущий раскрыл отношение Надежды Мейхер к войне в Украине и почему она молчит о нападении России

Украинский ведущий Григорий Решетник, который начал строительство собственного дома, раскрыл отношение певицы Надежды Мейхер к Украине и почему она молчит о вторжении России.

До войны они вместе вели один проект. Решетник признается, что общался с Надеждой Мейхер задолго до начала полномасштабного российского вторжения. Тем не менее, шоумен считает, что достаточно хорошо ее знает. Ведущий говорит, что у певицы "болит душа за Украину". Даже до войны она принципиально выбирала жизнь в Киеве, а не в РФ. Однако перед артисткой предстал выбор – муж-россиянин или же страна.

"Я Надю относительно неплохо знаю, я знаю, как она любит Украину, несмотря ни на что. Но, когда ты выбираешь, когда предстает перед тобой выбор, или мужчина с детьми из другой страны, или страна... Это ее выбор, но я думаю, душа болит. Она даже, несмотря на то, что у нее была успешная карьера до войны в России, она жила в Киеве, это было принципиально. Муж летал", - рассказал Решетник в интервью Славе Демину.

Григорий Решетник и Надежда Мейхер / Фото: скриншот с видео

Ведущий также добавил, что это вполне логично, что Надежда Мейхер выбрала мужа, от которого у нее есть дети. Также шоумен добавил, что не может оценивать поступок артистки, потому что не знает ее жизненной ситуации.

"Я думаю, что, пожалуй, поздороваюсь из уважения. Мне она ничего плохого и, надеюсь, украинскому народу не сделала. А вот будет ли о чем говорить? У меня большие сомнения. Для меня эта позиция ее, что она выбрала сторону мужа, достаточно такая логичная. Это мог быть и ультиматум, и просьба: или ты возвращаешься и разводишься, или ты сохраняешь человека. Я так понимаю, вопрос вот так стоял", — добавил шоумен.

Надежда Мейхер и Михаил Урумжувцев / Фото: viva.ua

Напомним, Надежда Мейхер проживает за границей и молчит о полномасштабной войне в Украине. Недавно стало известно, что певица взяла фамилию мужа-россиянина Михаила Уржумцева.

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