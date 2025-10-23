Известный ведущий раскрыл, при каких обстоятельствах умер Дизель из группы Green Grey: "Ушел тихо"

Дизель из группы Green Grey, Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский ведущий Анатолий Анатолич раскрыл новые подробности смерти лидера группы Green Grey Андрея Дизеля Яценко.

Так, недавно шоумен вместе с другими неравнодушными провел в последний путь музыканта в Киеве. В своем фотоблоге Анатолий показал последние кадры с момента прощания с Дизелем, когда его гроб выносили под бурные аплодисменты из киевского Дома кино.

Как известно, жизнь знаменитости оборвалась вследствие болезни сердца. В то же время Анатолий Анатолич рассекретил, что смерть Андрея Дизеля Яценко наступила во сне во время концертного тура. По словам ведущего, он был знаком с артистом и гордится его значительными достижениями, которые он сделал в музыке и защите Украины. В то же время в искреннем посте шоумен попрощался с легендой и выразил ему свою благодарность.

Прощание с Дизелем из Green Grey / © instagram.com/anatoliyanatolich

«Под овации сегодня проводили Дизеля из Green Grey. В последний раз. Как настоящего артиста. Потому что так и есть. Ему было 55. Ушел тихо во сне. Он был легендой. Без него было бы не так. Я фанатов от их музыки и от образа Дизеля. А потом познакомился лично и всегда тепло общаться при встрече. С начала большой войны взял в руки оружие и стал на защиту страны. Это к тем, кто хочет вспомнить какие-то зашквары Дизеля. Не стоит. Это прошлое. Пока, бразенька. Спасибо за эру», — растрогал шоумен.

