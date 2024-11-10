Известный ведущий рассказал, каким Узелков был при жизни: "Сложный характер и странное поведение"

Ведущий Слава Демин рассказал о том, каким боксером Вячеславом Узелковым был при жизни.

По словам шоумена, спортсмен был достаточно сложным человеком. Слава Демин говорит, что неоднократно слышал рассказы о нелегком характере Узелкова и его странном поведении. Кроме того, между ними лично были достаточно напряженные отношения. Боксер угрожал ведущему. Причиной тому стало интервью Демина с Мариной Боржемской – бывшей женой спортсмена.

Однако раньше ведущий не выносил это на публику. По словам шоумена, он понимал, что Вячеслав Узелков был "человеком с раненой душой".

Вячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

"Вячеслав был сложным. Мне не один человек рассказывал о его сложном характере и странном поведении. Он и обо мне писал неприятные вещи и откровенно угрожал лично после нашего интервью с его бывшей женой. Но я никогда это не выносил на публику, потому что понимал, что это говорит не Вячеслав, а его раненая душа", – написал шоумен в своем Telegram-канале.

Слава Демин говорит, что создавалось такое впечатление, что Вячеслав Узелков "боролся сам с собой", но при этом был убежден, что "весь мир против него". Однако в таком случае, по словам шоумена, стоило в первую очередь проанализировать себя.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Мне казалось, что он боролся сам с собой долгий период, считая, что весь мир против него. В таком случае я всегда говорю: "Если тебе кажется, что весь мир против тебя, то, может, стоит со стороны посмотреть на себя?". Потому что так можно бороться всю жизнь, а она (как оказывается) короткая и непредсказуемая...", — высказался Слава Демин.

Напомним, Вячеслав Узелков умер 9 ноября в возрасте 45 лет. Боксер ушел из жизни из-за серьезных проблем со здоровьем, в том числе с сердцем. Уже известно, где и когда пройдет прощание со спортсменом.

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