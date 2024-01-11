Известный ведущий рассказал о проблемах с наркотиками: "Сидел возле парадного обдолбанный"

Известный TikTok блогер и экс-участник шоу "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич выпустил скандальный клип "Май стиль".

Это уже третий трек украинского проекта MITSKEVYCH. По словам Мицкевича "Май стиль" – трек о том, что все в этой жизни возможно. И если человек хочет перемен, он сможет оттолкнуться ногами даже от глубочайшего дна и выплыть на поверхность.

Сам певец признался, что десять лет назад у него была жесткая наркотическая зависимость. И трек "Май стиль" напоминает ему о тех временах, когда он принял важное для себя решение изменить жизнь.

"Я сидел возле парадного обдолбанный и в какой-то момент осознал, что я сегодня самостоятельно побрился налысо, чтобы не платить парикмахеру, а также ничего не ел, чтобы потратить все деньги на наркотики. И что я стремительно лечу на дно. И что я или останавливаюсь, или уже скоро не проснусь где-то в канаве. Так началась моя новая жизнь, где есть вещи интереснее наркоты – творчество, работа, семья. Было сложно, но я смог. И, уверен, каждый, кто хочет изменить свою жизнь – сможет тоже", – рассказал Мицкевич.

Клип "Май стиль" снимали в одном из столичных павильонов. Артист сам его срежиссировал и придумал идею.

Рэпер Владислав Мицкевич также известен как топовый кулинарный блогер, бывший финалист "Мастер Шеф-8" и по опросам один из самых ярких участников всех сезонов шоу, соведущий Оли Поляковой на шоу "Він готує, вона керує".

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