Известный ведущий рассказал об восстановлении квартиры в Киеве после попадания дрона: "Очень тяжелая история"

Известный украинский телеведущий Андрей Ковальский рассказал о возобновлении своей квартиры, в которую попал "Шахед".

Шоумен признается, что это довольно сложная и бюрократическая процедура, ведь ремонтом должно заниматься государство. Кроме того, ремонтные работы нужно выполнять тоже достаточно сложные: отстраивать каркас, опорные конструкции. Только после этого можно начинать непосредственное обновление самой квартиры.

Квартира Андрея Ковальского после попадания дрона / Фото: facebook.com/kovalskiy

"Это была очень тяжелая история, чтобы зарегистрировать все эти повреждения в "Дії". Это не только у меня, это все жители дома, кто регистрировался, там была какая-то просто безумная жара, но мы это сделали. Мы сейчас ожидаем, что город будет восстанавливать дом: каркас, опорные конструкции, то, что повредил дрон, без чего невозможно начать ремонт", – рассказал ведущий в интервью Славе Демину.

Андрей Ковальский говорит, что с семьей в квартире он не живет, ведь там просто невозможно жить. Ремонтные работы государство пока не начало, ведь сейчас это все на уровне сбора документов. Впрочем, ведущий надеется, что к прохладной погоде, когда начнутся дожди, удастся хоть уберечь квартиру от воды.

Андрей Ковальский / Фото: скриншот с видео

"Мы там не живем и квартира стоит в таком виде. Я не живу, надо мной соседи тоже не живут, потому что там невозможно жить. Пока не сделают перекрытие, мы не можем делать ремонт. Надо, чтобы сделали, надеюсь хотя бы к дождям, потому что уже затекает... И то, что не уничтожил дрон, уничтожает природа – дожди, оно течет вниз, даже в те квартиры, которые не были повреждены, сейчас затекает по вентиляционным шахтам, потому что они засыпаны и уничтожены. Мы очень верим, что скоро начнутся работы и вся эта бюрократическая и бумажная катавасия уже на финальной стадии. Но мы не знаем точной даты", — поделился ведущий.

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Напомним, недавно Андрей Ковальский резко высказался о бывшем боксере Вячеславе Узелкове. Ведущий рассказал о случае, когда спортсмен просто шокировал его своим поведением.

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