Известный ведущий разнес поведение Вячеслава Узелкова: "Человек с неуравновешенной психикой"

Известный украинский телеведущий Андрей Ковальский резко высказался о бывшем боксере, а ныне тренере Вячеславе Узелкове.

К слову, они вместе в 2011 году снимались в одном проекте "Последний герой". Как рассказал шоумен в интервью Славе Демину, Узелков для него тогда открылся с неприятной стороны. Более того, у Ковальского создалось впечатление, будто бы спортсмен – "человек немного с неуравновешенной психикой, который не может контролировать свои действия".

Вячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

"Шоу интересное, оно открывает людей по-разному. Там одного человека для меня так открыло, что, наверное, сейчас бы этому человеку руку не подал. Это Слава Узелков. Я не хочу говорить о нем плохом, а ничего хорошего сказать не могу. Я его знал, как профессионального боксера. Я здесь он открылся для меня как человек немного с неуравновешенной психикой. Человек, который не может контролировать свои действия. Я считаю, для боксера, для человека, у которого поставлен удар, – это категорическое неприемлемо и очень опасно!, – удивил телеведущий.

Андрей Ковальский говорит, что однажды во время съемок шоу в Узелкова случился конфликт с другими участниками. Тогда дошло до того, что на острове, который служил съемочной площадкой, дежурили спасатели, которые контролировали поведение бывшего боксера. В подробности Ковальский вдаваться не стал, лишь отметил, что после этого Узелков покинул шоу.

Андрей Ковальский / Фото: скриншот с видео

"У нас был один раз, когда у нас был конфликт, не только у меня, но и вообще на острове. С нами ночевали спасатели и контролировали, чтобы у Славы башню не сорвало. На следующий день мы между собой все посовещались и его просто убрали из игры. Этот человек был неадекватным тогда, я так считаю", — вспомнил ведущий.

Шоумен также поделился, что после того, как Узелков начал конфликтовать с бывшей женой Мариной Боржемской и детьми, его негативное отношение к нему только подтвердилось.

Вячеслав Узелков, Марина Боржемская

"То, что потом произошло уже в его семейной жизни, только подтверждает то, что было в 2011 году. Это было видно уже тогда. Для меня это открытие, что человек открылся с другой стороны, неожиданного", — добавил ведущий.

Напомним, недавно 15-летний сын Вячеслава Узелкова публично осудил поведение отца. Роберт раскрыл свою правду об их семейных отношениях.

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