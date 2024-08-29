Известный ведущий шокировал, как его мама-украинка поддерживает войну: "Выходит на митинги за Путина"

Известный украинский ведущий Слава Демин удивил, как его мама поддерживает войну в Украине.

С родным человеком шоумен уже много лет не общается, ведь между ними были довольно напряженные отношения еще с детства. Одной из последних капель для ведущего стало то, что его мама, которая живет и работает в Испании, подала на него в суд, чтобы он платил ей алименты. Однако не это стало последней причиной, почему Демин окончательно с ней разорвал связь.

"Мы с ней последний раз вживую общались, если не ошибаюсь, в 2016 году. По телефону мы несколько раз общались, но это было очень поверхностно. После того, как она назло мне подала на меня в суд на алименты, хотя живет в Испании и там зарабатывает… Я не хочу с ней общаться. Эти все обиды, это все в прошлом", – поделился ведущий на своем YouTube-канале.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Как говорит Слава Демин, он узнал, что мама подверглась российской пропаганде. По словам ведущего, его родной человек в Испании ходит на митинги в поддержку России и путина. Поэтому шоумен не хочет поддерживать связь с ней, ведь такое поведение мамы его сильно шокировало.

"Недавно я узнал, что она, живя в Испании, это не подтвержденная информация, но мне рассказали об этом, что она выходит на митинги в поддержку путина и россии. Для меня это был шок. Она всегда так странно об Украине говорила в последнее время, но, наверное, российская пропаганда на нее очень сильно повлияла там", — поделился ведущий.

Напомним, ранее Слава Демин откровенно рассказал об интрижке с актрисой Ксенией Мишиной. Также шоумен ответил, почему между ними не сложились серьезные отношения.

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