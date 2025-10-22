- Дата публикации
Известный ведущий удивил суммой, которую ему предлагали заплатить за интервью
Также интервьюер признался, сколько средств тратит на один выпуск.
Известный украинский ведущий Слава Демин, который недавно резко прошелся по скандальному Ивану Дорну, признался, сколько ему хотели заплатить за выпуск платного интервью и сколько средств он сам тратит.
Знаменитость уже длительное время снимает выпуски для своего YouTube-канала. На проекте "Наодинці с Гламуром" ведущий говорит, что тратит на съемку одного интервью около 20 тысяч долларов.
Также шоумен не скрывает, что получает предложения, где ему готовы заплатить. Ведущий соглашаются только в том случае, если потенциальный гость интересен его аудитории. На вопрос Анны Севастьяновой, а сколько же именно денег предлагали, то Слава Демин говорит, что около 4 тысяч долларов. Впрочем, по словам ведущего, это на самом деле небольшая сумма, поскольку расходы тоже немалые.
"У нас время от времени появляются предложения от пиарщиков медийных людей и не очень. Здесь важно, чтобы этот человек хотел бы, чтобы я у него взял интервью и чтобы он был интересен моей аудитории. Я не буду брать интервью у того, кто принесет мне 5 тысяч просмотров, но заплатит деньги. Здесь не о деньгах, мне все же важно показать и донести аудитории свое мнение. Предлагали немного, если не ошибаюсь, 4 тысячи долларов", - признался ведущий.
Напомним, недавно Слава Демин назвал имя самой проблемной звезды в украинском шоу-бизнесе. Ведущий объяснил, почему с ней нелегко работать.