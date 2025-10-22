Известный ведущий удивил суммой, которую ему предлагали заплатить за интервью

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

Известный украинский ведущий Слава Демин, который недавно резко прошелся по скандальному Ивану Дорну, признался, сколько ему хотели заплатить за выпуск платного интервью и сколько средств он сам тратит.

Знаменитость уже длительное время снимает выпуски для своего YouTube-канала. На проекте "Наодинці с Гламуром" ведущий говорит, что тратит на съемку одного интервью около 20 тысяч долларов.

Также шоумен не скрывает, что получает предложения, где ему готовы заплатить. Ведущий соглашаются только в том случае, если потенциальный гость интересен его аудитории. На вопрос Анны Севастьяновой, а сколько же именно денег предлагали, то Слава Демин говорит, что около 4 тысяч долларов. Впрочем, по словам ведущего, это на самом деле небольшая сумма, поскольку расходы тоже немалые.

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

"У нас время от времени появляются предложения от пиарщиков медийных людей и не очень. Здесь важно, чтобы этот человек хотел бы, чтобы я у него взял интервью и чтобы он был интересен моей аудитории. Я не буду брать интервью у того, кто принесет мне 5 тысяч просмотров, но заплатит деньги. Здесь не о деньгах, мне все же важно показать и донести аудитории свое мнение. Предлагали немного, если не ошибаюсь, 4 тысячи долларов", - признался ведущий.

