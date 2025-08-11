- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 7823
- Время на прочтение
- 1 мин
Известный ведущий удивил заявлением о совместном ребенке Потапа и Насти: "Мальчик живет в Испании"
Настя Каменских и Потап уже шесть лет живут в официальном браке. Как известно, общих детей у них нет, но ведущий Фешак заявил обратное.
Известный украинский ведущий и продюсер Евгений Фешак удивил заявлением о совместном ребенке у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских.
На днях Алексей Потапенко (настоящее имя исполнителя) рассказал, что они с супругой готовятся стать родителями. Евгений Фешак прокомментировал это заявление на проекте "Нистиданисовисти". В частности, коллега ведущего Артур Адамов вспомнил, что ранее были слухи, что якобы Настя Каменских уже родила.
"Ходили слухи, когда Настя была в теле, что она уже тогда родила ребенка. Они его просто скрывают", - вспомнил Адамов.
Евгений Фешак поддержал слова коллеги. Более того, он заявил, что Настя Каменских якобы родила мальчика, который сейчас проживает в Испании: "Настя родила, у них есть ребенок. Это мальчик, кстати. Он живет в Испании".
Впрочем, правда это или нет - точно неизвестно. Ни Настя Каменских, ни Потап эти сплетни не комментируют. Супруги уже шесть лет состоят в браке. Официально - общих детей у них нет. Только у Потапа есть сын Андрей, которого ему родила бывшая жена - продюсер Ирина Горовая.
Напомним, недавно Настя Каменских эмоционально рассказала о своей личной жизни. Артистка высказалась о чувствах к мужу Потапу.