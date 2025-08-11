Известный ведущий удивил заявлением о совместном ребенке Потапа и Насти: "Мальчик живет в Испании"

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Реклама

Известный украинский ведущий и продюсер Евгений Фешак удивил заявлением о совместном ребенке у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских.

На днях Алексей Потапенко (настоящее имя исполнителя) рассказал, что они с супругой готовятся стать родителями. Евгений Фешак прокомментировал это заявление на проекте "Нистиданисовисти". В частности, коллега ведущего Артур Адамов вспомнил, что ранее были слухи, что якобы Настя Каменских уже родила.

"Ходили слухи, когда Настя была в теле, что она уже тогда родила ребенка. Они его просто скрывают", - вспомнил Адамов.

Реклама

Евгений Фешак говорит, что у Насти Каменских и Потапа есть общий ребенок / © скриншот с видео

Евгений Фешак поддержал слова коллеги. Более того, он заявил, что Настя Каменских якобы родила мальчика, который сейчас проживает в Испании: "Настя родила, у них есть ребенок. Это мальчик, кстати. Он живет в Испании".

Впрочем, правда это или нет - точно неизвестно. Ни Настя Каменских, ни Потап эти сплетни не комментируют. Супруги уже шесть лет состоят в браке. Официально - общих детей у них нет. Только у Потапа есть сын Андрей, которого ему родила бывшая жена - продюсер Ирина Горовая.

Напомним, недавно Настя Каменских эмоционально рассказала о своей личной жизни. Артистка высказалась о чувствах к мужу Потапу.