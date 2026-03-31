Известный ведущий ушел из популярного шоу с Лесей Никитюк и рассекретил причину

Богдан Шелудяк

Украинский бизнесмен, ведущий и актер Богдан Шелудяк рассказал, почему покинул популярный телепроект, где работал вместе с Лесей Никитюк.

Несколько сезонов подряд звезды были капитанами в одном из украинских развлекательных шоу на ТВ. Но в прошлом году Богдан признался, что прекращает быть там ведущим. После его ухода место соведущего рядом с Никитюк занял певец Владимир Дантес. На проекте "Наодинці з Гламуром" Буше раскрыл правду о таком решении.

В разговоре с Анной Севастьяновой актер признался, что его уход не был конфликтным. Наоборот — решение приняли совместно с продюсерами после нескольких сезонов работы. Звезда объяснил, что почувствовал: его этап в шоу завершился. К тому же начал активно развиваться в другой сфере — бизнесе, в частности связанном с криптовалютой.

Богдан Шелудяк и Леся Никитюк / © Новий канал

«Это была полюбовная история, где мы с продюсерами решили, что мой путь там исчерпан. Потому что в период подготовки ко второму сезону я углубленно начал заниматься бизнесом и полностью выпал из актерства и телевидения. Я выбрал для себя путь, в который вкладывал нон-стоп», — поделился Шелудяк.

Сейчас Богдан «Буше» развивает сразу несколько направлений — образовательные проекты, блог и криптобизнес, который, по его словам, приносит основной доход.

«Приносит доход преимущественно крипта, готовим учеников к НМТ. На блоге сильно не зарабатываю», — добавил звезда.

