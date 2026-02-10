Известный ведущий уволился с должности спикера Минобороны через полгода службы

Орест Дрималовский / © instagram.com/drymalovsky

Реклама

Бывший ведущий Орест Дрималовский, который с августа 2025 года занимал должность спикера Министерства обороны Украины, объявил о завершении службы в ведомстве.

На своей странице в Instagram Дрималовский с присущим ему юмором подытожил опыт работы в министерстве и вспомнил о непростых бюрократических моментах. В то же время подчеркнул, что несмотря на все нюансы, система может работать эффективнее, особенно при поддержке непосредственного командира.

«Сегодня завершил службу в Министерстве обороны. И на собственном опыте убедился, как у нас работают переводы. Или не работают? Шучу. Не все так плохо. Особенно — когда есть на это согласие непосредственного командира. Согласен, значительную часть бюрократии все же можно убрать, но то такое», — написал военный.

Реклама

Орест Дрималовский / © instagram.com/drymalovsky

Также Орест заинтриговал подписчиков, отметив, что впереди его ждет новый этап в жизни — «интересный и захватывающий вызов», однако деталей пока не раскрыл.

Напомним, Дрималовский стал спикером Министерства обороны Украины в августе 2025 года и отвечал за информационную политику ведомства. До этого он имел боевой опыт — служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области. За преданную службу военный был награжден медалью «Хрест Доблесті».

До прихода в армию Орест строил карьеру в журналистике. С 2015 года работал корреспондентом и телеведущим, в частности в программе «Вікна-новини» на СТБ. О своей мобилизации в ряды ВСУ он публично сообщил в феврале 2024 года во время телемарафона «Єдині новини».