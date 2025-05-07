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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
203
Время на прочтение
1 мин

Известный ведущий во время обстрела Киева оказался в эпицентре громких взрывов

Денис Жупник показал, как прятался от обстрела, который Россия совершила на Киев 7 мая.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Денис Жупник

Денис Жупник

Украинский радио- и телеведущий Денис Жупник во время массированного обстрела Киева оказался в эпицентре громких взрывов.

В ночь на 7 мая страна-агрессор Россия совершила атаку на столицу. Оккупанты обстреляли Киев баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Наутро сигнал воздушной тревоги все еще звучал. Ведущий Денис Жупник показал, как добрался до работы. Прямо на улице его застали звуки громких взрывов.

Ведущему было негде спрятаться, и он нашел более-менее безопасное место, где находился, пока не стало тихо. Денис Жупник опубликовал в Instagram-stories видео, где показал, как оказался в эпицентре громких взрывов.

"Вот такое "доброе утро". Приехал на эфир и прячусь. Такая жизнь. Р*сня – гной", - высказался ведущий.

Отметим, в ночь на 7 мая Россия массированно обстреляла Киев. К сожалению, есть попадания. В Киеве погибла женщина-волонтер и ее сын. Также известно о семи пострадавших.

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина попала под обстрел в Одессе. Артистка оказалась в эпицентре громких взрывов и показывала, как бежала в укрытие.

Дата публикации
Количество просмотров
203
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