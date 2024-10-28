Известный ведущий впервые рассказал о выкидыше у возлюбленной: "Было тяжело"

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин впервые признался, что у его возлюбленной случился выкидыш.

Шоумен поделился, что ему с избранницей в свое время пришлось пережить болезненный опыт потери ребенка. Слава Демин говорит, что это было действительно тяжело. Впрочем, в подробности ведущий вдаваться не стал, ведь это касается не только его. Более того, Демин не уточнял, пришлось ли ему пережить такой опыт с бывшей женой Ксенией Мищенко, с которой он был в течение 13 лет в браке, или с другой возлюбленной.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Такая история (выкидыш – прим. ред.) была в моей жизни. Это все, что могу сказать. Было тяжело. Единственное, что могу сказать. Не расспрашивайте, больше ничего не добавлю, потому что это касается не только меня", — рассказал ведущий в интервью "Люкс ФМ".

Отметим, в начале 2021 года Слава Демин развелся с супругой. С того времени личную жизнь шоумен держит в тайне. Впрочем, время от времени ведущий интригует переменами. Ранее интервьюер признавался, что у него есть симпатия к девушке, а недавно в сторис он опубликовал фото с большим букетом цветов, которое подписал: "Когда в 23:15 захотел привезти ей цветы".

Цветы, которые Слава Демин подарил загадочной избраннице / Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, недавно Слава Демин признался, как предлагал отношения актрисе Ксении Мишиной. Также шоумен прокомментировал слухи, что испытывал романтические чувства к ведущей Лесе Никитюк.

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