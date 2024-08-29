Известный ведущий впервые рассказал об интрижке с Ксенией Мишиной и почему не сложились их отношения

Украинский ведущий Слава Демин неожиданно рассказал об интрижке с актрисой Ксенией Мишиной.

Некоторое время артистка часто появлялась в фотоблоге шоумена, что в Сети начали предполагать, что между ними что-то большее, чем просто приятельские отношения. Как признается Демин на своем YouTube-канале, Мишина ему действительно нравилась, они проводили время вместе и даже успели познакомить сыновей между собой. Однако отношений между ведущим и актрисой не сложилось. Демин не стал называть конкретную причину, ведь, мол, это касается их двоих и без согласия Ксении он не может более подробно рассказать об их взаимоотношениях.

Слава Демин, Ксения Мишина / Фото: скриншот с видео

"Да, действительно, Ксения Мишина мне очень нравилась как девушка. Да, действительно, я хотел с ней серьезных отношений. Мы гуляли вместе, наши сыновья знакомы. Они между собой, и я с Платоном знаком, и Влад с Ксенией. Было комфортно, но отношения не сложились. Это, наверное, все, что я могу сказать. Все-таки это касается не только меня, но и Ксении. Если она захочет, то может тоже что-нибудь об этом рассказать", - рассказал ведущий.

Сейчас Мишина и Демин почти не появляются вместе. Как объяснил шоумен, они просто редко видятся и не проводят время так, как раньше: "Почему Ксения внезапно исчезла из моих сторис, потому что мы с ней перестали видеться так часто, как прежде".

Напомним, недавно певице Злате Огневич в Сети приписали роман с женатым Максимом Бородиным. Артистка отреагировала на эти сплетни и ответила, действительно ли между ними что-то есть.

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